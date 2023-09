100 e-voucher 50k tặng follower BIDV trên zalo

Từ ngày 15/9/2023 - 30/9/2023, 1.000 khách hàng may mắn khi ấn nút quan tâm (follow) trang "Ngân hàng BIDV" chính thức trên Zalo sẽ được nhận quà tặng (e-voucher) Got It trị giá 50.000 đồng. E-voucher Got It sử dụng tại hơn 300 thương hiệu mua sắm, ẩm thực, giải trí... nổi tiếng trên toàn quốc.

Phần thưởng này sẽ dành cho khách hàng may mắn lần đầu quan tâm tài khoản chính thức của BIDV trên Zalo bằng cách bấm vào link: https://zalo.me/bidvbank hoặc tìm kiếm “Ngân hàng BIDV” (có dấu tích vàng chứng nhận là tài khoản chính thức) trên kênh Zalo và ấn nút “Quan tâm”. BIDV chỉ sử dụng tài khoản chính thức “Ngân hàng BIDV” để gửi tin nhắn thông báo mã trúng thưởng. Voucher được sử dụng theo quy định từ Got It. Quý khách hàng vui lòng bảo mật thông tin voucher và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Quý khách quan tâm hoặc cần thêm thông tin có thể truy cập link https://www.gotit.vn/ hoặc liên hệ Hotline Got It 1900.558820 để được giải đáp các vấn đề liên quan trong quá trình sử dụng. Hãy cùng theo dõi “Ngân hàng BIDV” trên Zalo để cập nhật những chương trình khuyến mại, chính sách ưu đãi, sản phẩm mới nhất. P.V