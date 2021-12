Là một cơ sở đào tạo cũng bị “cuốn” trong vòng quay của dịch bệnh COVID-19 với muôn vàn trở ngại, thầy và trò Đại học (ĐH) Duy Tân đã luôn kiên định và học hỏi để làm mới bản thân cũng như nỗ lực hết mình vì những thế hệ tương lai.

Năm 2021 là một năm khắc nghiệt khi học sinh-sinh viên không thể đến trường, người dân liên tục đối mặt với cách ly, phong tỏa, cuộc sống bị đảo ngược, tâm lý xáo trộn. Tuy nhiên, trước nghịch cảnh, con người luôn nỗ lực, tìm tòi và sáng tạo để đẩy lùi mọi khó khăn nhằm đưa cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có với những kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Là một cơ sở đào tạo cũng bị “cuốn” trong vòng quay của dịch bệnh COVID-19 với muôn vàn trở ngại, thầy và trò Đại học (ĐH) Duy Tân đã luôn kiên định và học hỏi để làm mới bản thân cũng như nỗ lực hết mình vì những thế hệ tương lai. Hãy cùng điểm qua 10 sự kiện nổi bật của ĐH Duy Tân trong năm 2021 rất đặc biệt này.

ĐH Duy Tân vào Top 500 Thế giới theo Bảng Times Higher Education (THE) 2022

Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2022. Có 5 đại học của Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới này gồm: Trường ĐH Duy Tân (vị trí 401-500), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (vị trí 401-500), ĐH Quốc gia Hà Nội (vị trí 1.001-1.200), Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (vị trí 1.201+), ĐH Quốc gia TP.HCM (vị trí 1.201+). So với năm trước, năm 2022 là một bước nhảy vọt của Việt Nam khi lần đầu tiên có 2 trường đại học của nước nhà là ĐH Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng lọt vào Top 500 Thế giới. Có thể nói xếp hạng THE cùng với xếp hạng QS Rankings, U.S. News Rankings và xếp hạng Shanghai là 4 bảng xếp hạng uy tín, phổ biến và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Trên 4 bảng xếp hạng này, nhiều trường đại học của Việt Nam đã được xếp ở những thứ hạng cao và tiếp tục tăng nhanh qua mỗi năm.

ĐH Duy Tân có thêm Chương trình Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm đạt ABET

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology- Hội đồng Kiểm định các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ), Mỹ đã công bố chương trình Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm của ĐH Duy Tân đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET của Mỹ vào ngày 24/8/2021, dựa trên kết quả của đợt kiểm định (online) năm ngoái từ ngày 6 đến 9/12/2020. Đây là chương trình đào tạo thứ 4 của ĐH Duy Tân đạt chuẩn kiểm định ABET, sau 3 chương trình đào tạo khác gồm: Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý được công nhận kiểm định vào tháng 08/2019; Công nghệ/Kỹ thuật Điện-Điện tử được công nhận kiểm định vào tháng 08/2020. Theo đó, đến nay Việt Nam mới chỉ có 4 trường đạt kiểm định ABET, và ĐH Duy Tân là trường có số chương trình được kiểm định nhiều nhất với 4 chương trình. Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia Tp. HCM có 2 chương trình, Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia Tp. HCM có 2 chương trình, Trường Cao đẳng Cao Thắng có 2 chương trình.

Trường ĐH Duy Tân và ĐH Huế ký kết hợp tác toàn diện

Sáng ngày 24/3/2021 tại Đà Nẵng, trường ĐH Duy Tân và ĐH Huế đã tiến hành Ký kết Hợp tác Toàn diện. Đây là cột mốc đánh dấu cho mối quan hệ hợp tác bền vững cùng phát triển giữa 2 đơn vị vừa có bề dày vừa có tiềm năng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Theo biên bản ký kết, 2 đơn vị cùng thống nhất triển khai hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có: (1) trao đổi giảng viên giảng dạy và hướng dẫn luận án Nghiên cứu sinh, luận văn Thạc sĩ; (2) bồi dưỡng nguồn nhân lực về các trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ; (3) hợp tác trong hoạt động Khoa học và Công nghệ thông qua việc tổ chức các nhóm nghiên cứu mạnh liên trường, tiến đến có các nhóm nghiên cứu mạnh quốc gia; (4) hợp tác trong các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phối hợp tổ chức các sự kiện khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học.

Nữ sinh đạt Điểm Thủ khoa Đầu vào của ĐH Duy Tân: 29,75/30 điểm

Mùa tuyển sinh năm 2021, đông đảo thí sinh trên khắp cả nước đã đăng ký xét tuyển vào học tại ĐH Duy Tân. Trong đó, đạt tới 29,75/30 điểm trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 là nữ sinh Lý Thị Mến đến từ vùng đất cao nguyên Đắk Lắk - trở thành Thủ khoa đầu vào tại trường. Lý Thị Mến theo học ngành Luật Kinh doanh của ĐH Duy Tân. Cùng với Lý Thị Mến, nhiều thí sinh khác có điểm rất cao cũng đã xét tuyển vào trường như: Nguyễn Đức Duy (Quảng Ngãi) đạt 28,05/30 điểm theo học ngànhTruyền thông Đa phương tiện, Hứa Thị Thanh Hường (Đắk Lắk) đạt 27,8/30 theo học ngành Quản trị Tài chính - Chương trình Tài năng, Lương Vũ Ánh Nga (Quảng Nam) đạt 27,65/30 học ngành An ninh Mạng chuẩn CMU - Chương trình đào tạo tiên tiến của ĐH Carnegie Mellon (CMU) tại DTU,…

Hội nghị Thường niên lần thứ 5 - Tổ Chức PASSAGE TO ASEAN (P2A)

Hơn 120 đại diện và điều phối viên từ các trường thành viên P2A trong khối ASEAN đã tham gia Hội nghị thường niên lần thứ 5 được tổ chức vào ngày 15/12/2021 qua hình thức trực tuyến. Đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến các quốc gia và đặc biệt đến việc dạy và học của các nước trong khối ASEAN. Với vai trò là Chủ tịch Ban Thư Ký P2A luân phiên từ 2021, ĐH Duy Tân đã cùng với các trường thành viên liên tục đổi mới và xây dựng các chương trình “Giao lưu trực tuyến” có ý nghĩa để kết nối sinh viên P2A. Gần 10 năm thành lập, P2A đã mở rộng mạng lưới thành viên với hơn 120 tổ chức giáo dục đại học tham gia nhằm giúp sinh viên ASEAN gắn kết, hỗ trợ, tăng cường giao lưu văn hóa, tìm hiểu phong tục, tập quán,… của các nước trong khu vực đồng thời bước đầu tiến tới hợp tác ở một số lĩnh vực, trong đó có đào tạo và nghiên cứu. Nhân sự kiện này, P2A cũng chào mừng 6 thành viên mới gia nhập vào Mạng lưới P2A gồm: ĐH Công giáo Atmajaya Jakarta (Indonesia), ĐH Petra Christian (Indonesia), ĐH Northwestern (Philippines), ĐH Dalubhasaan Ng Lunsod Ng San Pablo (Philippines), ĐH Saint Mary (Philippines), và ĐH Atma Jaya Yogyakarta (Indonesia).

ĐH Duy Tân thuộc Top 5 trường ĐH Tốt nhất Việt Nam theo U.S.News & World Reports

Tạp chí của Hoa Kỳ - U.S. News & World Reports đã chính thức công bố Bảng Xếp các trường Đại học Tốt nhất Toàn cầu năm 2022 (Best Global Universities). Việt Nam có 5 trường đại học trong tổng số 1.750 cơ sở giáo dục đại học trên toàn cầu được U.S. News & World Reports xếp hạng năm nay. Cụ thể: (1) Trường ĐH Tôn Đức Thắng: vị trí 387, (2) Trường ĐH Duy Tân: vị trí 577, (3) ĐH Quốc gia Hà Nội: vị trí 938, (4) ĐH Quốc gia Tp. HCM: vị trí 1.187, (5) Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội: vị trí 1.449. Ở bảng xếp hạng theo lĩnh vực học thuật, ĐH Duy Tân đứng vị trí thứ 355 ở lĩnh vực Kỹ thuật - Engineering và đứng vị trí thứ 570 ở lĩnh vực Khoa học Vật liệu - Materials Science.

Câu trả lời cho Cuộc tranh luận Einstein-Bohr từ một nghiên cứu của ĐH Duy Tân

Tạp chí Physica Scripta, tập 96 (2021) 125101 (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chủ trì và Tập đoàn IOP publisher xuất bản) vào ngày 12/8/2021 đã công bố nghiên cứu mang tên “Possible solution to the which-way problem by an asymmetric double slit experiment with monochromatical photons” - Lời giải khả thi cho vấn đề “đi đường nào” bằng thí nghiệm khe kép bất đối xứng với chùm photon đơn sắc của TS. Võ Văn Thuận - nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Lý thuyết & Ứng dụng (ITAR), ĐH Duy Tân (Việt Nam). TS. Võ Văn Thuận đã sử dụng khe kép bất đối xứng và quan sát phổ giao thoa ở khoảng cách khá xa để chứng minh sự tồn tại của các hạt photon đi qua chỉ 1 trong 2 khe xác định. Đây là nghiên cứu khoa học rất đáng quan tâm bởi các nghiên cứu về đề tài này có mối liên hệ trực tiếp với cuộc tranh luận nổi tiếng chưa có lời giải giữa 2 nhà khoa học là Albert Einstein và Niels Bohr, đại diện cho 2 quan điểm hoàn toàn trái ngược khi bàn về Thực tại Vật lý trong Cơ học Lượng tử, vốn đã kéo dài hơn 9 thập kỷ qua. Kết quả nghiên cứu của TS. Võ Văn Thuận khẳng định lập trường Einstein là người đã đúng trong cuộc tranh luận đó.

Sinh viên Duy Tân thi Kết thúc Học phần và bảo vệ Tốt nghiệp Trực tuyến đảm bảo Tốt nghiệp đúng tiến độ

Dù dịch bệnh bùng phát trở lại ở Tp. Đà Nẵng, nhưng ĐH Duy Tân đã chủ động triển khai giảng dạy online, thực hiện thi Kết thúc Học phần và tổ chức thành công bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp/Đồ án Tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo cho các sinh viên năm cuối tốt nghiệp đúng hạn. Cụ thể, hơn 20.000 sinh viên trong toàn trường đã Thi Kết thúc Học phần để hoàn thành năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch ban đầu. Nhà trường đã tổ chức 4 suất thi/ngày với gần 1.500 sinh viên dự thi/suất. Tất cả các đề thi đều được các Trưởng Bộ môn và Trung tâm Khảo thí của nhà trường duyệt qua các tiện ích online của myDTU, sau đó được xuất lên hệ thống e-Learning của trường để tiến hành thi, đảm bảo quá trình thi cử diễn ra 100% thông suốt, an toàn. Hoạt động bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp/Đồ án Tốt nghiệp đã diễn ra thuận lợi với nhiều đồ án được đánh giá cao nhờ bám sát thực tế và mang tính xã hội cao. Hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, thi và bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, nhà trường đã đầu tư trên 30 tỷ đồng mua sắm phương tiện, trang thiết bị và bản quyền phần mềm ZOOM cùng một số phần mềm giảng dạy và mô phỏng khác bên cạnh việc nâng cấp hệ thống Data Center sang giai đoạn 3.

ĐH Duy Tân Quán quân Toàn quốc với Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam (VSIC) 2021

Dự án “Hệ sinh thái Y khoa Online” do BS. Huỳnh Lê Thái Bão - Giảng viên ĐH Duy Tân là trưởng dự án, với nòng cốt là các sinh viên ĐH Duy Tân, cùng sự đóng góp của 300 bác sĩ và sinh viên Y khoa trên toàn quốc đã đạt Giải Quán quân của Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam - VSIC 2021. Đây là cuộc thi Khởi nghiệp Doanh nghiệp Xã hội đầu tiên và lớn nhất tại Hà Nội dành cho sinh viên cả nước. Dự án “Hệ sinh thái Y khoa Online” có kết hợp cả 4 lĩnh vực là Giáo dục - Y tế - Công nghệ - Tình nguyện với 5 nền tảng là App - Web - Facebook - Youtube - Zoom & Meet. App (ứng dụng) trên điện thoại (hệ điều hành iOS, Android và tất cả thiết bị di động đều có thể sử dụng) - chính là nền tảng trung tâm của hệ thống cung cấp cho người dùng các khóa học online với hơn 1.200 bài học, trắc nghiệm, chuỗi webinar, tổng hợp CME, các sự kiện y khoa,... và website http://ykhoa.org đang tập hợp hơn 3.600 bài viết y khoa hướng đến người thụ hưởng là nhân viên y tế và sinh viên y khoa trên mọi miền Tổ quốc.

Giảng viên và Sinh viên Duy Tân tình nguyện góp sức chống dịch COVID-19

Năm 2021 với nhiều đợt dịch COVID-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đến đời sống, kinh tế cũng như hoạt động học tập của học sinh-sinh viên ở khắp đất nước. Rất nhiều sinh viên ngành Điều dưỡng của ĐH Duy Tân đã tình nguyện đăng ký và được lựa chọn đến hỗ trợ các y bác sĩ, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch ở: Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng,… Các em đã tham gia hỗ trợ: xịt khuẩn, đo thân nhiệt; hướng dẫn người dân khai báo y tế; kiểm soát người và phương tiện qua lại; ngăn chặn không để phương tiện chở người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ra, vào địa bàn; phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19;... Nhiều cán bộ và giảng viên ĐH Duy Tân đã sẵn sàng “chia lửa” cho ngành y tế, trong đó có Bác sĩ Chuyên khoa 1 - Phạm Thị Ánh Hồng - giảng viên môn Y học Thảm họa và Tiền lâm sàng tại Khoa Y đã cùng với đội ngũ y bác sĩ thuộc một số đơn vị y tế triển khai thực hiện chương trình “Cấp cứu 0 đồng”, thực hiện 24/24 giờ và liên tục 7 ngày trong tuần hỗ trợ cấp cứu ban đầu tại nhà, chuyển viện hoàn toàn miễn phí