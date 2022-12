10 nữ vận động viên thu nhập cao nhất năm 2022

TP - Một nhóm các ngôi sao mới nổi đang cố gắng thu hẹp khoảng cách thu nhập với Naomi Osaka và Serena Williams. Lần đầu tiên, có 8 nữ vận động viên trong danh sách top 10 đã có thu nhập trên 10 triệu USD. ‍‍‍‍‍‍

Hồi tháng 8, Serena Williams tuyên bố sẽ từ giã sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp sau 27 năm gắn bó. Đến lúc đó, cô đã tích lũy được khối tài sản trị giá khoảng 260 triệu USD, khiến cô trở thành một trong hai vận động viên tự lập trong danh sách những phụ nữ giàu nhất nước Mỹ, người còn lại là Maria Sharapova, đối thủ cũ của cô. Serena nổi bật về nhiều mặt, không chỉ với kỷ lục 23 danh hiệu Grand Slam mà còn vì tổng số tiền thưởng trong sự nghiệp lên tới 94,8 triệu USD. Cộng thêm thu nhập quảng cáo nhãn hàng và các hoạt động kinh doanh khác, tổng thu nhập trong sự nghiệp của Serena Williams là 450 triệu USD, cao hơn nhiều so với các nữ vận động viên khác. Serena cùng với ngôi sao quần vợt Nhật Bản Naomi Osaka là hai phụ nữ duy nhất trong số 50 vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới.

Trên thực tế, kể từ năm 2020, thu nhập hàng năm của Naomi Osaka đã vượt qua Serena. Giờ đây, một nhóm các ngôi sao thể thao có giá trị thị trường mới đang trưởng thành và đã kiếm được hàng triệu USD. Trên thực tế, có 8 trong số các vận động viên nữ thu nhập cao nhất năm 2022 kiếm được hơn 10 triệu USD, gấp ba so với một năm trước và lần đầu tiên kể từ khi Forbes công bố bảng xếp hạng vào năm 2008, có hơn 7 phụ nữ đạt được cột mốc này. Trong số những nữ vận động viên thu nhập cao nhất năm nay, có 4 người mới góp mặt trong danh sách, là vận động viên trượt tuyết tự do người Mỹ gốc Trung Quốc Cốc Ái Lăng (Gu Ailing), các ngôi sao quần vợt Emma Raducanu, Iga Svyatke và Coco Gauff.

Về tổng thể, 25 vận động viên nữ thu nhập cao nhất trên thế giới năm 2022 có tổng thu nhập ước tính là 285 triệu USD trước thuế. Trong số đó, tổng doanh thu của top 10 là 194 triệu USD, tăng 17% so với mức kỷ lục 167 triệu USD của top 10 năm 2021. Naomi Osaka năm thứ ba liên tiếp đứng đầu danh sách với 51,1 triệu USD, tiếp theo là Serena Williams 41,3 triệu USD.

Danh sách 10 nữ VĐV có thu nhập cao nhất thế giới năm 2022: Naomi Osaka, Nhật Bản, quần vợt, 51.100.000 USD; Serena Williams, Mỹ, quần vợt, 41.300.000 USD; Cốc Ái Lăng, Mỹ, trượt tuyết, 20.100.000 USD; Emma Raducanu, Anh, quần vợt, 18.700.000 USD; Iga Swiatek, quần vợt, Ba Lan, 14.900.000 USD; Venus Williams, Mỹ, 12.100.000 USD; Coco Gauff, quần vợt, Mỹ, 11.100.000 USD; Simone Biles, Mỹ, Thể dụng dụng cụ, 10.000.000 USD; Jessica Pegula, Mỹ, 7.600.000 USD; Minjee Lee , Australia, Golf, 7.300.000 USD.

Cameron Wagner, giám đốc khách hàng và trưởng bộ phận thương hiệu tại Elevate Sports Ventures nói: “Tôi cho rằng mọi người đều nhìn thấy năng lượng to lớn trong thể thao nữ và tài trợ cho thể thao nữ… Đã đến lúc các thương hiệu bắt đầu thấy giá trị của phụ nữ trong thể thao thúc đẩy việc kinh doanh của họ”.

Thayer Lavelle, Phó chủ tịch điều hành của The Collective, bộ phận tập trung vào phụ nữ của Công ty thể thao Wasserman, cho biết sự thay đổi đã tăng tốc từ năm 2019, trong đó có vụ đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đệ đơn kiện phân biệt đối xử vào năm đó. Sự bùng phát đại dịch COVID-19 vào năm 2020 đã làm mất hết doanh thu bán vé cho các sự kiện thể thao và ảnh hưởng đến ngân sách của một số nhà tài trợ, nhưng Thayer Lavelle cho rằng điều này về lâu dài có thể mang lại lợi ích cho các giải đấu thể thao nữ, vì trong nhiều trường hợp, các giải đấu thể thao nữ là nơi đầu tiên khôi phục thi đấu và tỷ lệ người xem qua truyền hình đã tăng lên.

Đặc điểm của thể thao nữ năm nay là không thiếu những điểm sáng. Thành công của Giải vô địch bóng đá nữ Euro Cup đã lan tỏa đến các giải đấu cấp câu lạc bộ, với tỷ lệ người xem Giải ngoại hạng nữ của Anh tăng 200% so với mùa giải trước và khán giả Bundesliga nữ của Đức chỉ sau bảy tuần đã vượt qua tổng số người xem của mùa giải trước. Trong khi đó, Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Nữ Hoa Kỳ (WNBA), có số người xem đạt mức cao nhất trong 14 năm và tăng 16% so với năm 2021, hiện đang xem xét mở rộng số đội tham dự. Trận chung kết Giải bóng đá nữ quốc gia Mỹ (National Women’s Soccer League), được phát sóng trên CBS, đã thu hút 915.000 người xem, tăng 71% so với năm ngoái. Tổng lượng người xem trung bình mỗi trận trong Giải vô địch bóng rổ nữ của Hiệp hội Thể thao Đại học Mỹ (NCAA) là 4,85 triệu, cao nhất so với bất kỳ trận bóng rổ đại học nào được phát sóng trên ESPN kể từ năm 2008, dù là bóng rổ nam hay nữ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Một báo cáo gần đây của National Research Group (Nhóm nghiên cứu quốc gia) đã ước tính giá trị của quyền phát sóng thi đấu thể thao dành cho phụ nữ ở Mỹ năm 2022 là 47,7 triệu USD - một bước tăng quan trọng so với 36,9 triệu USD năm 2021.

Trong các môn thể thao cá nhân như quần vợt và golf, khoảng cách là tương đối nhỏ, nhưng dù vậy, vẫn là PGA Tour vượt trội, mặc dù LPGA Tour dành cho nữ đã tăng tổng giải thưởng năm 2023 từ 93,5 triệu USD lên mức kỷ lục 101,4 triệu USD, nhưng cũng chỉ bằng một phần tư tổng giải thưởng trị giá 428,6 triệu USD của PGA Tour.