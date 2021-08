10 mỹ nhân dẫn đầu làn sóng K-Drama đầu thập niên 2k: 'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji-woo số 1

TPO - Đầu những năm 2000, 10 ngôi sao nữ xinh đẹp và tài năng này chính là những người tiên phong trong cơn sốt K-drama, đưa làn sóng Hallyu (Hàn lưu) vươn đến nhiều quốc gia trên thế giới.

1. Choi Ji Woo

"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji-woo ghi dấu ấn lịch sử với vai diễn Jung Yoo Jin trong Bản tình ca mùa đông (2002) và Han Jung Seo của Nấc thang lên thiên đường (2003). Đây là thời điểm cường thịnh của dòng phim bi, những cảnh khóc thần sầu của nữ diễn viên khiến khán giả đau cùng nhân vật cô thể hiện. Ji Woo trở thành gương mặt ăn khách kể từ những siêu phẩm trên.

Đáng nói, Đảo Nami - một trong những nơi quay cảnh tình cảm của cô với Kang Jun Sang/Lee Min Hyung (Bae Yong Joon), đã đón lượng khách du lịch đã tăng vọt sau khi bộ phim được phát sóng.

2. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là một trong nhân tố quan trọng góp phần đưa làn sóng Hallyu ra thế giới. Nữ diễn viên nổi lên khi đóng vai Choi Eun Seo phim Trái tim mùa thu (2000) và Han Ji Eun của Ngôi nhà hạnh phúc (2004) - siêu phẩm sau này đã mở đường cho nhiều bộ phim hài lãng mạn K-drama sau này.

Mỹ nhân 8x liên tiếp sánh vai cùng những sao nam hàng đầu như tài tử Lee Byung Hun trong All In (2003) và Hyun Bin trong Worlds Within (2008). Cho đến nay, Song Hye Kyo vẫn là một trong những đại sứ thương hiệu cao cấp được săn đón nhất trên toàn cầu.

3. Kim Tae Hee

Biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc được mến mộ với vai diễn đột phá Han Yuri trong Nấc thang lên thiên đường (2003). Những năm tiếp theo, khán giả chứng kiến sự thống trị của ​​Kim Tae Hee qua loạt phim hot như Chuyện tình ở Harvard (2004) và Iris (2009).

Lần xuất hiện gần đây nhất trên truyền hình của cô là trong Hi Bye, Mama! (2020), bộ phim về tình mẫu tử. Cô vào vai người mẹ ma Cha Yuri, khắc họa tình yêu thương mạnh hơn cả chia cắt âm dương.

4. Lee Young Ae

Lee Young Ae nổi đình đám qua bộ phim truyền hình cổ trang Nàng Dae Jang Geum (2003), bộ phim đã thu về một trong những tỷ suất người xem cao nhất trong nước.

Dựa trên câu chuyện có thật về nữ y hàng đầu của triều đại Joseon, vai diễn của cô đã trở thành một nhân vật tiêu biểu cho lịch sử và văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc khi phim đã được phát sóng trên tổng cộng 91 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia,…

5. Ha Ji Won

Một trong những nữ diễn viên đa tài nhất của ngành giải trí xứ Kim chi gọi tên Ha Ji Won. Cô lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong Life is Beautiful (2001) với bạn diễn Kim Rae Won. Nhận được sự đón nhận đông đảo từ khán giả, bộ phim lịch sử có kinh phí cao Damo (2003) cũng là bàn đạp giúp nữ diễn viên ngày càng nổi bật hơn. Địa vị của Ha Ji Won trong giới càng được nâng cao khi cô đảm nhiệm vai Lee Soo Jung trong What Happened in Bali (2004). Bộ phim rất phổ biến khi đó và được yêu thích ở nhiều quốc gia châu Á.

6. Kim Jung Eun

Vai nàng “Lọ Lem” Kang Tae Young trong Chuyện tình Paris đã mang lại cho Kim Jung Eun giải Nữ diễn viên xuất sắc mảng Truyền hình tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang năm 2005 và Daesang tại SBS Drama Awards cho cặp đôi chính. Nữ diễn viên sinh năm 1974 tiếp tục để lại ấn tượng trong các bộ phim khác như Lovers (2006), I Am Legend (2010)…

7. Lee Da Hae

Dành được nhiều sự chú ý trong năm 2005 là Lee Dae Hee, cô có vai chính khá thành công trong Green Rose và My Girl. Nhờ biến hóa đa dạng trong diễn xuất, một bộ phim cổ trang và sau đó là thể loại hài lãng mạn, hai nhân vật Lee Dae Hee thể hiện đều khiến khán giả quan tâm. Các bộ phim kể trên cũng góp phần giúp tên tuổi của mỹ nhân “dao kéo” phổ biến ở nước ngoài.

8. Yoon Eun Hye

Trước khi ra mắt trên truyền hình, Yoon Eun Hye là thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop thế hệ đầu tiên Baby V.O.X. Tuy nhiên, vai công chúa Shin Chae Kyung thời hiện đại trong Hoàng Cung (2006) đã tạo nên bước tiến lớn trong sự nghiệp, đưa tên tuổi Yoon Eun Hye lên hàng sao hot được săn đón. Sau khi bộ phim gây được tiếng vang lớn khắp châu Á, cô tiếp tục đóng vai Go Eun Chan trong Tiệm cà phê hoàng tử (2007), nhận được phản ứng tích cực từ công chúng.

9. Song Ji Hyo

Khắc họa chân dung một vũ công ba lê xuất chúng, và mối tình đầu của thái tử, Song Ji Hyo gây ấn tượng qua vai Min Hyo Rin thanh lịch trong bộ phim truyền hình ăn khách Hoàng cung (2006). Cô cũng xuất hiện trong “bom tấn cổ trang” Truyền thuyết Jumong (2006) với vai phi tần Ye So Ya. Từ năm 2010 đến nay, Ji Hyo nổi đình đám khi tham gia chương trình thực tế Running Man và sở hữu lượng fan đông đảo trong và ngoài nước.

10. Han Hyo Joo

Một gương mặt mới mẻ khác ra mắt vào những năm 2000 là Han Hyo Joo, sao nữ có nụ cười tỏa sáng đã đánh cắp trái tim của khán giả với vai Park Eun Young trong Điệu Valse Mùa Xuân (2006). Sự nổi tiếng quốc tế của Han Hyo Joo tăng lên vượt bậc khi cô sánh vai cùng “chàng rể quốc dân” Lee Seung Gi trong Người thừa kế sáng giá (2009) và đóng vai chính trong Dong Yi (2010).

Hà Trang