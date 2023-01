1 giờ 20 phút sáng nay đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất

TPO - Sau 21 ngày dốc toàn lực, vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 20/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể cháu bé lên mặt đất.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau 21 ngày cứu hộ, các lực lượng chuyên môn phối hợp, đến nay công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã hoàn thành, thi thể bé đã được đưa lên mặt đất. Đây là nỗ lực nghĩa cử, quyết tâm.

Theo ông Bửu, trong quá trình 21 ngày, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, công tác cứu hộ hoàn thành, mặc dù có thay đổi, điều chỉnh nhưng là phương án tốt nhất. Thi thể của bé cũng đã đưa lên để pháp y khâm liệm, lo tang sự cùng gia đình. Có thể nói công tác cứu hộ đã hoàn thành, kết thúc.

Sau khi đưa thi thể cháu bé lên khỏi mặt đất, các cơ quan chuyên môn đã thực hiện công tác pháp y theo quy định với sự chứng kiến của người thân. Các cơ quan chuyên môn đã kết luận cháu bé tử vong là cháu Thái Lý Hạo Nam (ngụ Ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), thi thể của cháu được chuyển về với gia đình.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022 có một nhóm trẻ em độ tuổi từ 11 tuổi đến 12 tuổi lén vào công trường và được bảo vệ phát hiện, đưa ra khỏi công trình. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút – thời điểm công trường dừng thi công để công nhân nghỉ trưa – nhóm trẻ trên tiếp tục lén vào công trường ở phía mố MA của công trình. Đến 11h55 phút, bé Thái Lý Hạo Nam sinh năm 2012 đã rơi vào lòng cọc ống D500 tại mố MA có đường kính cọc ngoài 500mm, đường kính phía trong cọc là 250mm.

Ngay sau khi phát hiện, Ban Chỉ đạo chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, tổ Điều hành cứu hộ, cứu nạn cầu Rọc Sen, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, chính quyền địa phương, lực lượng y tế, các lực lượng cứu hộ trong và ngoài tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nhằm duy trì sự sống và bảo đảm an toàn cho bé. Oxy liên tục được bơm vào lòng ống, sử dụng các loại thiết bị chuyên dùng để có thể kéo cọc lên cứu cháu bé. Để thực hiện việc cứu hộ, địa phương đã huy động các nguồn nhân lực, vật lực hiện có tại địa phương và sự hỗ trợ từ các bộ, ngành và đội ngũ chuyên gia. Tuy nhiên do điều kiện địa chất phức tạp, cọc đã được đóng sâu 35m trong lòng đất nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Sau thời gian đầu cứu nạn, cứu hộ với mục tiêu cứu sống cháu bé, rất đáng tiếc đến ngày 4/1 các cơ quan chức năng đã xác định cháu bé đã tử vong do đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp. Ông Thái Văn Tấn Tài (cha của bé Thái Lý Hạo Nam) đồng ý ký biên bản ghi nhận vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong và thống nhất để lực lượng cứu nạn, cứu hộ thực hiện các phương án đưa thi thể cháu bé ra khỏi lòng trụ bê tông. Từ thời điểm này, công tác cứu nạn, cứu hộ chuyển mục tiêu, phương pháp áp dụng thành quyết tâm đưa được thi thể của cháu bé lên một cách sớm nhất.

Sự việc cháu Hạo Nam rơi xuống lòng ống cọc bê tông là sự việc đáng tiếc, hy hữu. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tập trung toàn lực để hoàn thành việc cứu nạn đối với cháu bé. Đây là khoảng thời gian vất vả, công việc nặng nhọc, khó khăn đối với tất cả các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ. Bằng tất cả trách nhiệm, địa phương và các đơn vị liên quan đã và đang cùng gia đình lo chu toàn hậu sự cho cháu Hạo Nam.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, các Bộ, ban, ngành, Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9), Lực lượng cứu nạn, cứu hộ (Công an Tỉnh), các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân... đã hỗ trợ kịp thời về máy móc, trang thiết bị, nhân lực cũng như những góp ý, hiến kế trong suốt quá trình cứu nạn, cứu hộ.