1,1 triệu người thất nghiệp trong quý I

TP - Tổng cục Thống kê vừa công bố số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I/2022 là 1,1 triệu, giảm 489.500 người số với quý trước, nhưng tăng 16.700 người so với cùng kỳ năm trước.

Quý I, cả nước còn hơn 16,9 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, giảm 7,8 triệu người so với quý trước. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động - Tổng cục Thống kê, nói rằng, bức tranh lao động, việc làm trong quý I vẫn thiếu sự bền vững do số lao động có việc làm tăng nhanh, nhưng chủ yếu ở khu vực phi chính thức. Trong khi đó, lao động trong các ngành nông - lâm nghiệp và công nghiệp - xây dựng lại giảm so với quý trước.

Quý I, số người có việc làm tăng thêm gần 1 triệu người, thu nhập bình quân của người lao động tăng gần 1 triệu đồng/tháng. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động mặc dù cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm so với quý trước. Ở hầu hết các lĩnh vực, thu nhập bình quân của người lao động tăng mạnh so với quý trước. Thu nhập bình quân trong một số ngành tăng cao, như bất động sản -tăng 2,6 triệu đồng lên 10,7 triệu đồng/tháng (tăng 32,8%), tài chính, ngân hàng và bảo hiểm - tăng 1,5 triệu đồng lên 10,8 triệu đồng/tháng (tăng 16,5%)…

Đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng, những tháng tới, Việt Nam vẫn cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động; đẩy nhanh Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.