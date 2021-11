Xúc động lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19

19/11/2021 21:13

Lễ tưởng niệm ở Bình Dương

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng tăng ni, phật tử tổ chức cầu siêu, thắp 2.600 cây nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong do đại dịch COVID-19 tại chùa Hội An.