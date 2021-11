Vụ buôn lậu, vận chuyển 53 triệu USD ra nước ngoài: Hơn 70 doanh nghiệp liên quan

TPO - Cơ quan điều tra xác định, nhóm bị can tại Thuduc House đã giúp sức cho đường dây vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài chiếm đoạt trên 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TPHCM thông qua hồ sơ hoàn thuế GTGT.

TPO - Theo cơ quan công an, nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông do anh L.B.G. điều khiển xe máy vượt bên phải tông vào xe rơ moóc lưu thông cùng chiều khiến anh này tử vong. Do đó, vụ tai nạn này không có sự việc phạm tội.