'Venom' 2 là phim của Marvel có doanh thu cao nhất năm 2021

"Venom: Đối mặt tử thù" ra mắt ngày 1/10 tại Bắc Mỹ, nhanh chóng trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ. Sau tròn 2 tháng ra rạp, bom tấn này thật ngạc nhiên khi vẫn trụ vững Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ. Bộ phim giữ vị trí Top 1 phim Marvel ăn khách nhất từ 1/2021 đến thời điểm này. Phim thu hút khán giả ở tính giải trí, kỹ xảo mãn nhãn. Khán giả Việt sắp được thưởng thức siêu phẩm hành động với kỹ xảo mãn nhãn này, dự kiến vào 10/12. Bộ phim lập nhiều kỷ lục nhất trong thời dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu: Phim có doanh thu mở màn hoành tráng nhất tại Bắc Mỹ từ khi COVID-19 bùng phát với 90,1 triệu USD, vượt nhiều tác phẩm đình đám khác như Black Widow (80 triệu USD) và Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings (75,5 triệu USD). Phim cán mốc 100 triệu USD nhanh nhất thời dịch (chỉ trong 5 ngày). Bom tấn của đạo diễn Andy Serkis trở thành bộ phim thứ 2 của Hollywood cán mốc 200 triệu USD trong năm 2021 cùng với Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Phim cũng đứng Top 3 phim ăn khách nhất năm 2021 trên toàn thế giới với 469,6 triệu USD, chỉ sau No Time to Die (758 triệu USD) và Fast & Furious 9 (739,6 triệu USD). Tuy nhiên, Venom 2 còn chưa ra mắt tại một số thị trường lớn, vì vậy doanh thu phần phim còn tiếp tục được nâng lên. Phim quy tụ các diễn viên như Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris. Đây là lần đầu tiên Sony mang lên màn ảnh rộng trận chiến khốc liệt giữa hai kẻ thù nổi tiếng nhất truyện tranh Marvel là Venom và Carnage. Đạo diễn Andy Serkis rút ra kết luận rằng, "Venom: Đối mặt tử thù" chính là minh chứng tuyệt vời nhất cho thấy công nghệ đã được đưa vào điện ảnh tuyệt vời ra sao. Những cảnh chiến đấu giữa Venom và Carnage trên phim không chỉ mãn nhãn, ác liệt, tàn bạo mà còn chân thật đến mức rùng mình. Bảo Hân