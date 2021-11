Tuyển Uruguay sa thải HLV huyền thoại sau 15 năm

TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam 2021 có thể tổ chức và tổ chức thành công có ý nghĩa to lớn vì không chỉ tiếp tục chung tay vào sự nghiệp chăm sóc tài năng trẻ mà còn thể hiện quyết tâm không để dịch COVID-19 đánh bại chúng ta.

TPO - Là một trong những giải thể thao được tổ chức sớm nhất trong điều kiện bình thường mới, Tiền Phong Golf Championship 2021 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với những màn so gậy đến từ các golfer tài năng.

