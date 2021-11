Trung úy vùng biên thiết kế phần mềm

TP - Xuất phát từ yêu cầu cập nhật nhanh, chính xác số liệu thông tin phục vụ công tác chuyên môn, Trung úy Đoàn Đắc Xuân Anh, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), đã thiết kế phần mềm giúp xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Trung úy Đoàn Đắc Xuân Anh tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Quá trình học tập tại trường, Trung úy Xuân Anh đã thiết kế, lập trình phần mềm phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, được công bố tại Hội thảo Quốc gia thường niên “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” lần thứ XIII năm 2018.

Khi về nhận nhiệm vụ tại Đội Tổng hợp, Công an huyện Buôn Đôn, một huyện vùng biên của Đắk Lắk, Trung úy Xuân Anh nhận thấy việc làm báo cáo thủ công dễ xảy ra sai sót, chậm và chênh lệch số liệu, ảnh hưởng đến công tác nắm bắt, nhận định tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh đó, một số nghiệp vụ đã được phân công, phân cấp đến công an xã, phường, thị trấn nên số liệu càng cần phải chính xác, liên thông, thống nhất. Từ đó, Trung úy Xuân Anh nảy ra ý tưởng xây dựng phần mềm quản lý, theo dõi thống kê, tìm kiếm, trích xuất thông tin, dữ liệu theo yêu cầu.

Để biến ý tưởng thành hiện thực, Trung úy Xuân Anh phải nghiên cứu rất nhiều biểu mẫu thống kê hiện hành để tích hợp, số hóa vào phần mềm; đồng thời dự đoán những phát sinh có thể xảy ra để thiết kế phần mềm phù hợp.

Ban ngày làm việc tại cơ quan, buổi tối và các ngày nghỉ anh tranh thủ thiết kế phần mềm. Sau 3 tháng mày mò nghiên cứu, phần mềm ra đời và được đưa vào thử nghiệm (tháng 1/2021), bước đầu cho kết quả tốt.

Tạo chuyển biến tích cực

Theo các chuyên gia, phần mềm do Trung úy Xuân Anh thiết kế dễ sử dụng, cập nhật dữ liệu nhanh, chính xác, kịp thời. Có phần mềm hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ không phải làm báo cáo theo kiểu thủ công; làm báo cáo quý chỉ mất 1 buổi thay vì 2 ngày như trước đây. Ngoài ra, phần mềm có khả năng phân quyền, bảo mật, kết nối, liên thông nhiều đơn vị thông qua hệ thống mạng nội bộ. Một điểm cộng nữa là phần mềm mã nguồn mở, rất thuận lợi cho nâng cấp, chỉnh sửa… Theo đánh giá của Công an huyện Buôn Đôn, trong năm 2021, phần mềm trên rất hữu ích cho việc xây dựng nhiều báo cáo lớn, quan trọng, các chuyên đề theo định kỳ hoặc đột xuất, số liệu luôn thống nhất, kịp thời.

Thượng tá Đinh Quang Thành, Trưởng Công an huyện Buôn Đôn, cho biết, sau khi thử nghiệm, phần mềm do Trung úy Anh thiết kế đã được đưa vào sử dụng trong toàn lực lượng Công an huyện, tạo chuyển biến tích cực giúp xử lý kịp thời vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. “Phần mềm có khả năng phân quyền cho các đơn vị cấp dưới nên sau này, khi có hệ thống mạng nội bộ liên thông nhiều cấp thì việc cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa dữ liệu sẽ được kết nối đồng bộ, thống nhất và phục vụ đắc lực hơn cho công việc chuyên môn của đơn vị”, Thượng tá Thành cho biết.

Chia sẻ về đam mê thiết kế phần mềm, Trung úy Xuân Anh mong muốn được Công an tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp và thiết kế ra nhiều phiên bản khác theo từng lĩnh vực cụ thể. Khi đã có đủ hạ tầng kỹ thuật, phần mềm sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi trong các đội nghiệp vụ, lực lượng công an xã nhằm phục vụ chuyên môn nghiệp vụ.

Trung úy Đinh Xuân Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, nói rằng, sáng tạo của đoàn viên Đoàn Đắc Xuân Anh rất đáng được ghi nhận, biểu dương và nhân rộng trong toàn lực lượng công an. Phần mềm của Xuân Anh được các đoàn viên cơ sở lan tỏa, học tập, trao đổi mở rộng tính năng để phục vụ quá trình thực thi nghiệp vụ.