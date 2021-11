Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam với sự kiện thực tế ảo tại VUS

Buổi lễ chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2021 được tổ chức trên nền tảng trực tuyến với sự tham gia của hơn 2.400 nhân sự trong hệ thống VUS trên toàn quốc. Được biết, đây là lần đầu tiên tất cả thầy cô, trợ giảng cũng như các nhân sự quản lý cơ sở cùng tham gia vào một sự kiện thực tế ảo (virtual event) quy mô lớn.

Trong bối cảnh phức tạp của một năm đầy biến động và các sự kiện giáo dục vẫn còn bị hạn chế, VUS đã sớm lên kế hoạch và chủ động lựa chọn một hình thức đặc biệt để chào đón ngày lễ duy nhất mỗi năm một lần này. Sau một thời gian dài giãn cách, cuối cùng các thầy cô, trợ giảng và nhân sự của trung tâm đến từ nhiều đầu cầu: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Vũng Tàu,... cũng được tề tựu và cùng thưởng thức một thước phim về hành trình “số hoá” năm 2021 với nhiều lần đầu tiên.

Sự khác biệt giữa lớp học trực tiếp và trực tuyến có thể mang đến nhiều khó khăn cho học viên. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua những áp lực và trọng trách vô hình đang đè nặng lên mỗi nhà giáo. Họ chính là những “chiến sĩ” thầm lặng, dùng tri thức và nhiệt tâm như “vũ khí” để bước vào các lớp học online. Họ không ngừng thích ứng, nâng cấp bản thân để trở thành phiên bản nhà giáo 4.0 tốt hơn của hôm qua. Từ đó, dẫn dắt các em học viên tiếp tục trên hành trình chinh phục kiến thức.

“Hơn tất cả, điều tôi biết ơn nhất trong năm 2021 chính là tập thể các giáo viên - trợ giảng tại VUS đều đã làm việc với một tinh thần và quan trọng hơn là sức khỏe tốt. Xuyên suốt giai đoạn căng thẳng nhất, toàn bộ đội ngũ vẫn giữ được tâm thế: Hành động thay vì chờ đợi, chủ động thích ứng thay vì băn khoăn, quyết liệt chuyển đổi số thay vì thỏa hiệp. Có thể nói, họ chính là lực lượng cốt lõi cho những bước đột phá ấn tượng của hệ thống trong thời gian qua” - lời tri ân từ Bà Lê Quang Thục Quỳnh, Tổng Giám Đốc hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ trong buổi lễ vinh danh Ngày nhà giáo.

Điểm lại những cột mốc ấn tượng trong năm 2021

Vượt qua những thử thách cam go, các thầy cô và đội ngũ trợ giảng đã chia sẻ những giá trị giáo dục nhân văn cho cộng đồng, góp thêm động lực thúc đẩy phát triển xã hội và những thế hệ tương lai với cột mốc đáng nhớ:

- Giữ vững việc học tập không gián đoạn cho hơn 70.000 học viên trên toàn hệ thống, xuyên suốt mùa giãn cách.

- Cấp tốc nghiên cứu và cho ra mắt những khóa học hoàn toàn mới: iTalk Pro, English Hub, Speaking Booster, Grammar Express...

- Đưa vào sử dụng hơn 50 công cụ nhằm tối ưu trải nghiệm học trực tuyến, đặc biệt là cho các bạn học viên nhỏ tuổi.

- Ứng dụng công nghệ tân tiến như Công nghệ máy tính (Computer Technology), Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence) và ra mắt những sản phẩm công nghệ mới như Sách bài tập trực tuyến ảo (Virtual Workbook), hệ thống kiểm tra & đánh giá trực tuyến V-Test Center

- Tổ chức hơn 100 webinars trực tuyến miễn phí chia sẻ kiến thức Anh ngữ miễn phí cho đa đối tượng: học sinh cấp 1, 2, 3, sinh viên, học viên người lớn & IELTS.

- Tạo điều kiện cho hơn 6.323 học viên thi lấy bằng Cambridge các cấp độ Starters, Movers, Flyers.

Từ đó, góp phần giúp VUS giữ vững vị thế đầu ngành trong lĩnh vực EdTech tại Việt Nam và đem về hàng loạt chứng chỉ quốc tế như: Chứng nhận chất lượng giảng dạy 2021 của Tổ chức NEAS; Chứng nhận là trung tâm luyện thi chứng chỉ quốc tế Cambridge hạng mức vàng của tổ chức Cambridge Assessment English,...

Những hoạt động đáng nhớ trong Lễ vinh danh

Kiến tạo không gian trên mô hình 3D, Lễ vinh danh được diễn ra theo một cách trang trọng, hiện đại nhất nhưng vẫn đong đầy cảm xúc quý giá và...đảm bảo nguyên tắc 5K. Buổi “họp mặt online” không chỉ là thời khắc của sự “lắng đọng” và sẻ chia, mà còn là nơi để đội ngũ giáo viên, trợ giảng được thả lỏng, thư giãn sau một giai đoạn căng thẳng thông qua những sân khấu thể hiện tài năng nghệ thuật và tiết mục văn nghệ “trình diễn từ xa” - “V-talent show”. Trong đó, hơn 10 tiết mục xuất sắc đã được trình diễn trong không gian mô phỏng với hệ thống ánh sáng và hòa âm mang đến trải nghiệm tương tác trong thời gian thực.

Đồng thời, trên tinh thần ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các cá nhân và tập thể trong thời gian qua, VUS đã tổ chức trao thưởng cho hơn 495 giáo viên, trợ giảng và tập thể trên hệ thống với những danh hiệu: Tập thể giáo viên/ trợ giảng cống hiến của năm; Giáo viên/trợ giảng cống hiến của năm; Giáo viên được yêu thích nhất 2021; Trợ giảng tiêu biểu của năm;...Trong đó, đơn vị ghi nhận hơn 30 trợ giảng đã vượt qua quy trình kiểm tra gắt gao và xuất sắc trở thành một giáo viên trong hệ thống.

Cô Nguyễn Huỳnh Ngọc Hà, một trong những giáo viên tại VUS Võ Thị Sáu xuất sắc nhận được danh hiệu “Giáo viên cống hiến của cơ sở 2021” chia sẻ: Chúng tôi thường gọi vui 20/11 là “ngày của mình”, và thật bất ngờ là giữa giai đoạn giãn cách khi khoảng cách địa lý là một thử thách khó nhằn thì chúng tôi vẫn có thể cùng hội họp và chia sẻ niềm vui trong ngày đặc biệt này. Giải thưởng này cũng là câu trả lời cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua. Tôi cũng rất trân trọng VUS đã tạo điều kiện thông qua các buổi tập huấn, định hướng để tôi nhận thức được tiềm năng của bản thân và đưa ra sáng kiến mới trong quá trình giảng dạy trực tuyến.

Trước đó, hệ thống cũng áp dụng mô hình sự kiện thực tế ảo cho nhiều hoạt động nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học trực tuyến online như: Lễ vinh danh học viên đạt Cambridge; Chuỗi webinar English For Everyone,...Đồng thời, VUS cũng tiếp tục tổ chức chuỗi webinar cho giáo viên khối công lập diễn ra đến hết 5/12 nhằm chia sẻ giá trị và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cho cộng đồng.

Tiên phong đổi mới trên mọi mặt trận, mọi nền tảng, trong và ngoài lớp học để không ngừng khơi mở những giá trị mới cho các học viên, những nhà giáo 4.0 đã góp phần vào sự thành công của VUS khi trở thành đại diện duy nhất của ngành giáo dục Việt nam đạt giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021 do tạp chí HR Asia công bố vào tháng 10/2021.

Hiện nay, VUS và đội ngũ giáo viên, trợ giảng vẫn đang chuẩn bị mọi kịch bản để có thể mở cửa chào đón học viên trong thời gian sớm nhất. Dự kiến trong thời gian đến, trung tâm sẽ tiếp tục ra mắt các khóa học tiếng Anh chất lượng cho mọi độ tuổi.

VUS là hệ thống đào tạo Anh ngữ và ngoại khóa hàng đầu Việt Nam, đồng hành cùng những đối tác chiến lược:

● Đối tác chiến lược của The City University of New York (CUNY) - Đại học công lập lớn thứ ba Hoa Kỳ.

● Là trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge.

● Đối tác đăng ký thi IELTS hạng mức kim cương của Hội đồng Anh British Council.

● Là hệ thống có 43 trung tâm đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế, chứng nhận bởi NEAS năm 2021 - trung tâm độc lập kiểm định chất lượng giảng dạy của các Hệ thống Anh ngữ trên thế giới,