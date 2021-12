Tranh cãi Messi hay Lewandowski xứng đáng giành bóng Vàng 2021

TPO - Tối 30/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo hủy giải futsal Cúp Quốc gia 2021 do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TPO - Lịch thi đấu vòng 14 Ngoại hạng Anh 2021/22. Cập nhật lịch thi đấu, kênh phát sóng Ngoại hạng Anh 2021/22 Watford vs Chelsea, MU vs Arsenal, Everton vs Liverpool nhanh nhất, chính xác nhất.