TPHCM yêu cầu nhân viên y tế phải tiếp cận ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ

TPO - Nam nhà văn quyên góp khắp nơi để tiếp sức cho những người trụ lại Sài Gòn. Chàng trai trẻ là tình nguyện viên chống dịch tận tụy chăm sóc cho F0. Nữ nhà báo nửa đêm đi cứu đói cho những người bất hạnh… tạo nên những cung bậc cảm xúc mãnh liệt trong cuộc thi viết “Vượt qua COVID-19 – Đồng lòng chống dịch” do báo Thanh Niên tổ chức.

TPO - Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.