TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình - Kế thừa tinh hoa y học cổ truyền và khoa học hiện đại

Là một sản phẩm ra đời từ sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền dựa trên công nghệ hiện đại, TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình đã và đang được nhiều người tin dùng. Vậy đâu là lý do tạo nên sự khác biệt của sản phẩm này.

Kế thừa tinh hoa y học cổ truyền

Y học cổ truyền là một kho tàng kiến thức đồ sộ với nhiều bài thuốc quý được lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Một trong những bài thuốc cổ phương nổi tiếng nhất trong điều trị các chứng bệnh về dạ dày đó là “Sài hồ sơ can thang” của danh y nổi tiếng đời Minh – Trương Cảnh Nhạc. Bài thuốc có tác dụng sơ can giải uất, hành khí, hoạt huyết chỉ thống, giảm đau, chữa các chứng đau dạ dày do can bị bất hòa. Đây cũng chính là nguồn gốc cho sự ra đời của sản phẩm TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình.

TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình là sản phẩm kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền và ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý dạ dày. Sản phẩm có sự góp mặt của 8 loại thảo dược quý được chứng minh công dụng từ ngàn đời cùng với sự nghiên cứu để kết hợp thành phần dược liệu theo tỷ lệ vàng. Đây chính là chìa khóa để mỗi thành phần phát huy trọn vẹn công dụng và khi kết hợp tạo nên hiệu quả tốt nhất cho sản phẩm.

Thành phần chính có trong TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình chính là Lá khôi. Theo Đông y, Lá khôi có vị chua với công dụng chữa trị nhiều bệnh, phổ biến nhất là để chữa chứng đau bụng, kiết lỵ ra máu, sài chốc, chữa đau dạ dày. Còn trong y học hiện đại, các nhà khoa học chứng minh được lá khôi chứa Tanin và Glycosid. Đây là các hoạt chất có công dụng khắc phục các biểu hiện của bệnh đau dạ dày.

Điều độc đáo của sản phẩm TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình chính là sự hiệp lực của bộ 3: Lá khôi, Núc nác, Novasol Curcumin. Các thành phần này khi được bào chế theo một tỉ lệ hợp lý sẽ có công dụng tổng lực trong việc hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, trung hòa acid dư thừa trong dạ dày giúp giảm tình trạng trào ngược, ợ hơi, ợ chua, tăng cường chức năng cho hệ tiêu hóa.

Mỗi thành phần dược liệu có trong TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình không chỉ giúp người bệnh giảm rõ rệt tình trạng trào ngược axit mà chúng còn như những dũng sĩ thép giúp kháng viêm, kháng khuẩn tiêu diệt những vi khuẩn gây hại cho dạ dày.

Đối với những người bệnh bị hành hạ bởi những cơn trào ngược dạ dày thực quản, TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình sẽ giúp giảm tình trạng ợ nóng, ợ chua, tăng tốc tháo rỗng dạ dày để nhằm hạn chế những tác hại của cơn trào ngược acid lên thành thực quản.

Cũng chính bởi vậy TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình là sự kết hợp hài hòa giữa cơ chế giảm bài tiết acid dịch vị và bảo vệ thành niêm mạc dạ dày từ đó cải thiện hệ tiêu hóa, giảm các tình trạng viêm loét dạ dày. Đây là sản phẩm chứa hoàn toàn các thảo dược quý nên vô cùng an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ.

Ứng dụng công nghệ hiện đại

Trong củ nghệ tươi chứa khoảng 2% Curcumin và không còn xa lạ với nhiều người. Một hoạt chất tuyệt vời có trong hầu hết các sản phẩm điều trị dạ dày. Tuy nhiên nếu chỉ áp dụng công nghệ thuần túy thì Curcumin không phát huy hết hiệu quả. Bởi vậy ngày nay với sự phát triển của y học hiện đại, việc sử dụng tinh nghệ đã được nâng lên tầm cao mới.

Với hy vọng tạo ra những bước đột phá trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày cho người Việt, TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình đã được nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất thuốc tân tiến trên thế giới. Đó chính là công nghệ Novasol nhằm tăng khả năng hấp thu hoạt tính Cucurmin trong hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày từ tập đoàn AQUANOVA AG - doanh nghiệp tiên phong từ CHLB Đức trong lĩnh vực áp dụng công nghệ cao vào nghiên cứu, sản xuất các chế phẩm sinh học.

Novasol Curcumin có trong TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình được tạo ra từ việc phân tách Curcumin thành phân tử siêu nhỏ, tăng khả năng sinh khả dụng lên 185 lần so với Curcumin thông thường. Công nghệ này được cấp bằng sáng chế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, giải thưởng công nghệ hàng đầu của Châu Âu vào ngày 26/06/2014. Điều đáng chú ý chính là sức mạnh của những hạt Curcumin được sản xuất bởi công nghệ Novasol chính là kích thước siêu nhỏ đạt tới 30nm chỉ bằng ½ - ⅓ so với kích thước hạt nano công nghệ cũ là 70 - 100nm giúp hấp thu siêu cấp khi vào cơ thể.

Không chỉ vậy công nghệ màng bao Micelle giúp cho các hạt Curcumin không có khả năng kết dính vào nhau làm phân tán cực nhanh trong nước đồng thời có cấu trúc ổn định, bền vững trong môi trường PH từ 1,1 - 8, không bị phá hủy bởi dịch vị dạ dày và ruột, giúp cho khả năng thẩm thấu và hấp thu Curcumin so với công nghệ cũ.

Có thể nói rằng, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày. Nhưng sự khác biệt lớn nhất của TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình chính là sự kế thừa những giá trị của y học cổ truyền và ứng dụng công nghệ chế phẩm sinh học hiện đại tạo nên sản phẩm từ thảo dược bảo vệ sức khỏe dạ dày hiệu quả.

* TPBVSK Dạ Dày Khôi Bình: Dạ dày khỏe - Vui ăn uống - Sản xuất tại: Công Ty Cổ Phần Bigfa - Địa chỉ: Số 36 QL6, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình - Website: https://dadaykhoibinh.com - Hotline: 0949.144.000 GPQC: 1639/2021/ATTP-XNQC XNCB: 4941/2021/ATTP-XNCB Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.