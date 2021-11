Tổ chức giáo dục One Thousand Plus long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Sáng ngày 13.11.2021, Tổ chức giáo dục One Thousand Plus – đơn vị chuyên về các khóa học trực tuyến, long trọng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với chủ đề “Hot Teacher & em”. Chương trình phát trực tiếp trên fanpage Học trực tuyến One Thousand Plus.

Tham dự chương trình có hơn 80 thầy cô giáo tới từ các trường tại TP HCM, Bình Dương, Bình Thuận và rất đông các em học sinh. Chương trình nhằm mục đích để các thầy cô giáo và các bạn học sinh gửi lời tri ân cho các thế hệ Nhà giáo của mình và là dịp để nghe tâm sự của quý Thầy Cô nói riêng trong ngày lễ hiến chương ý nghĩa này, kèm theo đó là những lời khuyên thật hữu ích và giá trị dành cho các bạn học sinh, sinh viên về việc học tập và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Phát biểu tại chương trình, Nhà giáo ưu tú Kim Vĩnh Phúc – nguyên Hiệu trưởng THPT Lương Thế Vinh dành nhiều tâm sự gửi tới các thế hệ thầy cô giáo – là những học trò của mình. Thầy cũng kể lại hành trình đưa THPT Lương Thế Vinh, từ một ngôi trường bán công – thời điểm năm 2004, trở thành một ngôi trường công lập chất lượng cao, là mơ ước của bao thế hệ học trò, như hiện nay.

Nhà giáo ưu tú Kim Vĩnh Phúc cũng dành nhiều lời khen ngợi và dành trọn niềm tin cho các thầy cô giáo của One Thousand Plus. Thầy mong rằng: “Các thầy cô giáo của One Thousand Plus hãy vững vàng trong sự nghiệp của mình: luôn tâm huyết, năng động, để đào tạo thật tốt các thế hệ học sinh.”

Tại chương trình, cô Bùi Minh Tâm hiệu trưởng THPT Lương Thế Vinh dành những lời cảm ơn tới Nhà giáo ưu tú Kim Vĩnh Phúc, một người Thầy, người Cha của nhiều thế hệ thầy trò tại THPT Lương Thế Vinh. Cô dành nhiều sự tin tưởng cho Th.S Toán học Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Nhà sáng lập Tổ chức giáo dục One Thousand Plus, cuối cùng cô chúc One Thousand Plus ngày càng phát triển rực rỡ.

Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nhà sáng lập Tổ chức giáo dục One Thousand Plus phát biểu tại chương trình: “Giáo dục trực tuyến là chuyển đổi số trong giáo dục. Hiện tại giáo dục trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ nhờ việc: thông tin được trao đổi nhanh chóng giữa người dạy và người học, thời gian, không gian, nội dung học tập đa dạng, phong phú. Hiện tại One Thousand Plus đã tận dụng triệt để những ưu điểm này cùng với sự phát triển một đội ngũ các giáo viên giỏi, tâm huyết, yêu nghề, với mong muốn góp phần vào quá trình hình thành ước mơ nghề nghiệp cho các em học sinh.” Cô Hạnh cho rằng : “Tất cả những gì đội ngũ thầy cô giáo của One Thousand Plus cần làm là hỗ trợ và trao quyền cho các học sinh của mình trở thành phiên bản đẹp đẽ nhất của chính các em trong tương lai.”

Cũng nhân dịp này, Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương dành nhiều sự quan tâm cho các em học sinh tham dự chương trình, thầy chia sẻ các kinh nghiệm học tập, đặc biệt là môn Anh văn, với lời khuyên: “Mỗi ngày - một chút - chủ động”. Thầy giáo trẻ 9X, thủ khoa của khoa Công nghệ sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên, cho rằng: các bạn hãy tự chủ động lĩnh hội kiến thức thông qua tất cả các kênh, nhưng hãy chọn lọc các tổ chức dạy học uy tín, có vai trò là người dẫn dắt cho mình.

Tại buổi lễ, còn có rất nhiều thầy cô giáo gửi những lời tri ân tới Nhà giáo ưu tú Kim Vĩnh Phúc, gửi lời cảm ơn của mình cho tổ chức giáo dục One Thousand Plus vì đã tổ chức một buổi lễ rất ý nghĩa.

Tổ chức Giáo dục One Thousand Plus là một đơn vị chuyên về dạy học trực tuyến, với đội ngũ giáo viên là các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm, tâm huyết tới từ nhiều trường tại TP HCM và các tỉnh lân cận. Hiện tại One Thousand Plus có nhiều khóa học phù hợp cho nhiều đối tượng học sinh, ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Cảm nhận của một số học viên khi học tập tại One Thousand Plus: Bạn Phạm Minh Kiệt – học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cầu “Tham gia học tập ở One Thousand Plus là cơ hội tốt để em học tập và tiếp thu nhiều kiến thức. One Thousand Plus không những tạo ra một môi trường học tập lành mạnh mà còn tạo ra nhiều động lực, áp lực, để thúc đẩy học viên chăm học hơn. Cuối cùng là đội ngũ giáo viên giỏi, thân thiện và luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy.” Bạn Đỗ Trung Quân, học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Tiến cho rằng : “Em cảm thấy One Thousand Plus có các thầy cô dạy cực kì tâm huyết, vui tính, hiểu tâm lí học sinh. Mỗi ngày đều có nhiều bài tập cho tụi em rèn luyện và củng cố lại kiến thức.”