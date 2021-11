Tình trạng giả mạo lê Hàn Quốc tràn lan trên thị trường hoa quả nhập khẩu

Quả lê Hàn Quốc có độ giòn và vị ngọt, thơm, mang trong mình rất nhiều chất dinh dưỡng, được bảo quản rất kỹ lưỡng và đẹp mắt. Vì giá thành cao hơn so với các mặt hàng lê khác nên lê Hàn Quốc đang được giả mạo tem mác để bày bán tràn lan trên thị trường.

Gần đây, trên thị trường xuất hiện khá nhiều loại hoa quả có xuất xứ từ Hàn Quốc như: dâu tây, nho, hồng giòn... Đặc biệt là loại lê nâu Hàn Quốc được bày bán tràn lan tại các cửa hàng hoa quả từ bình dân đến cao cấp và trên “chợ mạng”, đều được gắn tem mác và nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng thực tế Tổng công ty phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam đã xác thực là không phải.

Trên thực tế, giống lê nâu Hàn Quốc cũng có được trồng nước khác, về quy trình nuôi trồng, bảo quản và xuất khẩu khác nhau nên chất lượng cũng sẽ hoàn toàn khác nhau, nhưng đến khi xuất khẩu sang thị trường Việt Nam, các quả lê được gắn tem mác Hàn Quốc và thậm chí được ghi thông tin xuất xứ tại Hàn Quốc, nhưng các địa chỉ là giả giả mạo. Ngoài ra, chuyên gia khẳng định Hàn Quốc không xuất khẩu sang Việt Nam các loại lê có vỏ màu vàng mà các đang gắn mác là “Lê sữa Hàn Quốc” để bán ra thị trường, nhìn vào có thể rất dễ dàng để nhận biết.

Hiện tại, Lê Hàn Quốc cũng được rao bán với đủ mức giá khác nhau. Trên mạng xã hội, thì nó được rao bán từ 90.000-100.000 đồng/kg. Còn tại các sạp chợ, cửa hàng hoa quả nhập khẩu, loại quả này có giá 270.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán 350.000 đồng/kg.

Theo ông Lee Kwang Sung – phó tổng giám đống của “Tổng công ty phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc aT” khuyến cáo: tại thị trường Việt Nam đang xuất hiện các loại lê không rõ nguồn gốc được gắn mác lê Hàn Quốc khiến người tiêu dùng nhầm lẫn.

Vậy cách dễ nhất để phân biệt được lê Hàn Quốc và lê giả mạo, người tiêu dùng có thể kiểm tra nhãn mác đặc trưng của sản phẩm nông nghiệp tươi Hàn Quốc

“Người tiêu dùng hoàn toàn có thể kiểm tra 2 loại tem đặc trưng của nông sản tươi Hàn Quốc xuất khẩu, đó là tem K-pear và tem Hologram được đính kèm cẩn thận trên mỗi trái lê Hàn Quốc, QR code dẫn tới website chính thống của Hàn Quốc để kiểm tra sản phẩm chính gốc. Vì các sản phẩm nông sản Hàn Quốc xuất khẩu luôn được quản lý một cách kỹ lưỡng, quy củ, để có thể mang tới cho người tiêu dùng trải nghiệm tốt nhất có thể” - Ông Lee Kwang Sung cho biết.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, các mặt hàng hoa quả khác không rõ nguồn gốc xuất xứ, người tiêu dùng sẽ không thể kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và độ đảm bảo an toàn, vì vậy rất dễ bị các thương lái dùng hóa chất để bảo quản để giúp quả luôn tươi ngon, thậm chí là trong tươi ngon trong vòng vài tháng, do vậy, rất nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Giống lê nâu được trồng ở Hàn Quốc được trồng và thu hoạch theo hệ thống và theo quy chuẩn, được cập nhật trên hệ thống số hóa, không sử dụng hóa chất sai quy định, được bảo quản cẩn thận và gắn tem mác đầy đủ trước khi xuất khẩu, chính vì vậy lê Hàn Quốc có giá cao hơn các mặt hàng lê thông thường. Vì vậy để lựa chọn được lê Hàn Quốc chính hiệu, người tiêu dùng đừng quên kiểm tra rõ thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ, và các tem và mã vạch trên mỗi lô hoa quả.

Cũng theo ông Lee Kwang Sung, quả lê Hàn Quốc có độ giòn và vị ngọt rất ngon, đã được nhiều nước trên thế giới công nhận.

Chính vì vậy, để nhận biết Lê Hàn Quốc chuẩn xịn, người mua có thể dựa vào một số đặc điểm sau:

- Hình dáng, màu sắc: Loại lê nâu Hàn Quốc quả có hình tròn, vỏ màu vàng nhạt, nhẵn bóng. Trọng lượng mỗi quả đạt từ 6 - 8 lạng, cá biệt, cõ những quả có trọng lượng 1 kg.

- Hương vị: Nếu so về hình dáng thì các loại lê này gần như giống nhau. Nhưng, nếu ăn thử mọi người vẫn có thể phân biệt được bởi do khí hậu khác nhau và cách nuôi trồng khác nhau nên khi ăn người tiêu dùng sẽ thấy lê Hàn Quốc khi ăn có vị ngọt, giòn, thơm so với các loại lê giả mạo. Nếu đem ngâm với mật ong rồi cho vào hấp cách thủy là vị thuốc chữa ho cực tốt cho trẻ nhỏ.

- Thời gian bảo quản: Lê giả mạo do có chứa nhiều hóa chất bảo quản nên có thời gian bảo quản lâu hơn, thường là 2 tháng, thậm chí có thể để được 5 tháng.

Lưu ý:

- Để tránh mua phải lê kém chất lượng, người tiêu dùng nên chọn mua tại những địa chỉ uy tín, cửa hàng có thương hiệu, tại các siêu thị lớn Vinmart, Lotte Mart, K-Market... vì cũng cùng với mức giá với khi mua ở những sạp, quầy bán hoa quả ngoài chợ, hay những cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

- Nên mua đúng mùa bởi lê trái mùa thường độc hại. Lê chín ngon hơn sau vài ngày hái xuống. Khi bạn mua về, không cần rửa, để lê dựng đứng trong phòng với nhiệt độ thường, quả sẽ tự chín trong 2 - 5 ngày.

- Trước khi gọt, bạn nên ngâm vào nước muối loãng tầm 30 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước, sử dụng bình thường.