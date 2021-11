Tình hình sức khỏe của Cát Phượng sau khi nhập viện

TPO - Sau khi được Lâm Vỹ Dạ đưa đến bệnh viện cấp cứu, diễn viên Cát Phượng có chia sẻ đầu tiên về tình hình sức khỏe của mình.

Sáng ngày 22/11, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ cô có nhiều biểu hiện không ổn về sức khoẻ nên đã được đàn em Lâm Vỹ Dạ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay trong đêm.

Tối cùng ngày, sau khi sức khoẻ đã ổn định, Cát Phượng đã có những chia sẻ đầu tiên trên Facebook cá nhân.

Nữ diễn viên cho biết bác sĩ kết luận cô bị rối loạn tiền đình cấp độ nặng, tình trạng đáng lo lắng: “Tối qua, sau khi Cát được em Lâm Vỹ Dạ đưa vào cấp cứu, trước tiên Cát phải test PCR, kết quả phải chờ hôm sau. Sau đó, Cát được đưa lên phòng riêng (cách ly) khi nằm lên giường là Cát mê man ngủ (chắc do chai nước có thuốc ngủ). Ngủ được đến 2h30 khuya lại thức và không ngủ lại được. Đầu vẫn quay chậm rãi đến nặng nề. Muốn ói, uống nước cũng ói. Gọi bác sĩ cho thuốc uống và lại tiếp tục ngủ. Sáng có kết quả PCR Âm tính (không mắc dịch covid)”.

Bên cạnh đó, Cát Phượng cho biết hiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên cô thông báo hạn chế bạn bè và người thân đến thăm, cô đang được các y tá chăm sóc rất chu đáo.

Ngoài ra, do bị tiền đình nặng và đau ở phần phía sau đầu, máu khó lên não nên Cát Phượng rất khó ngủ, hạn chế sử dụng điện thoại. “Cát ổn và sẽ ổn! Mọi người yên tâm, rất nhiều người alo Cát. Nhưng Cát không thể bắt máy và nói chuyện được ạ vì Cát còn mệt và cần ngủ. Hơn nữa, do tiền đình nên Cát hạn chế không nghe điện thoại được ạ”- Nữ diễn viên lên tiếng trấn an mọi người.

Cuối bài viết, Cát Phượng không quên gửi lời cảm ơn đến những bạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm hỏi thăm sức khoẻ của cô: "Cát cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm Cát. Cát rất ấm lòng. Cát sẽ khoẻ. Có gì quật được Cát đâu”- Cát Phượng trải lòng.

Sau khi biết được tình hình sức khỏe của Cát Phượng, nhiều nghệ sĩ và cư dân mạng đã gửi lời động viên mong nữ diễn viên sớm hồi phục và trở lại công việc. “Giữ gìn sức khoẻ, nghỉ ngơi nhiều hơn chị ơi”, “Cầu chúc cho chị Cát sớm hết bệnh mau khoẻ mạnh trở lại”, “Thương chị quá”, “Cầu mong chị bình an và sớm bình phục khoẻ mạnh”, “Mong chị sức khoẻ bình an chị ơi!”... là những bình luận dưới bài viết của Cát Phượng.

Trước đó, Cát Phượng từng chia sẻ, cô nhiều lần phải nhập viện vì căn bệnh tiền đình nặng. "Cát bị rối loạn tiền đình cấp nặng chứ không nhẹ, đi đứng đều không được vì cả thế giới như đè lên đầu mình và cứ thế quay cuồng 1 cách chậm rãi và nặng nề. Mỗi lần quay là trong người có gì như muốn ói ra hết. Ăn gì cũng muốn ói ra không nuốt được. Tay chân rụng rời không cầm nắm gì được. Não của Cát như đông cứng. Tuần hoàn máu ở não không thông. Khi máu không bơm được lên não dẫn đến các dây thần kinh của não bị căng, không ngủ được. Đầu quay cuồng đồng thời hạ canxi. Cho nên rất dễ đột quỵ" - Cát Phượng cho biết.