Thuỳ Tiên tiếp tục dẫn đầu bình chọn top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand

TPO - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đang tiếp tục dẫn đầu lượng vote tại cuộc bình chọn thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất ở Miss Grand 2021.

Mới đây trang chủ của cuộc thi Miss Grand International đã công bố sanh sách top 5 thí sinh đang nhận được bình chọn nhiều nhất tại cuộc bầu chọn thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất.

Theo đó, top 5 bao gồm các đại diện: Việt Nam, Campuchia, Guatemala, Indonesia, Myanmar. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tiếp tục dẫn đầu tính đến tối 28/11.

Tại vòng này, cách thức bình chọn sẽ được diễn ra trên hai kênh mạng xã hội đó là Facebook và Instagram. Đối với Facebook, 1 like sẽ được tính bằng 1 điểm, 1 share được tính bằng 2 điểm. Đối với Instagram, người vote phải follow và bấm like cho thí sinh mà mình yêu thích, 1 like được tính bằng 1 điểm.

Ban tổ chức cũng dành một 'đặc ân' cho top 5 người đẹp được bình chọn cao nhất đó là hình ảnh của họ sẽ xuất hiện trên trang bìa của fanpage Miss Grand International.

Có thể thấy Thuỳ Tiên đang giữ vững phong độ sau nửa chặng đường nhập cuộc ở Miss Grand 2021. Cô luôn có mặt trong những cuộc bình chọn gay cấn của cuộc thi năm nay.

Thuỳ Tiên đã dẫn đầu danh sách bình chọn những thí sinh được yêu thích nhất trước thềm Miss Grand, top 20 những thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất...

Sau nửa chặng đường, Miss Grand 2021 sắp bước vào những phần thi quan trọng như quốc phục, bán kết và chung kết.