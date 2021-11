Thêm nhiều học sinh dương tính, Hải Phòng tăng tốc tiêm vắc xin phòng COVID-19

Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, ngày 26/11 địa phương ghi nhận thêm 30 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, chùm 23 ca bệnh ghi nhận tại xã Tiên Minh và Toàn Thắng, thuộc huyện Tiên Lãng.

Ngoài ra, các quận, huyện: Hải An, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Kiến An cũng ghi nhận thêm ca bệnh mới.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, TP Hải Phòng đã ghi nhận 292 ca mắc COVID-19, trong đó 47 trường hợp nhập cảnh. Lực lượng y tế thành phố đã tổ chức tiêm chủng 2,58 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn.

Trước tình hình xuất hiện thêm hàng chục ca bệnh, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Tiên Lãng đã họp khẩn, yêu cầu lực lượng y tế phối hợp với xã Tiên Minh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Đồng thời, khoanh vùng, truy vết trường hợp F1, F2, khử khuẩn nơi ở của các bệnh nhân và triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Tiên Lãng nhận định, đợt dịch lần này xuất hiện nhiều ca lây nhiễm là học sinh bậc tiểu học và trung học. Do đó, huyện đã quyết định cho hơn 3.200 học sinh các cấp (mầm non, tiểu học, THCS và THPT) tại hai xã trên tạm dừng đến trường.

TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-18 tuổi.

Huyện đã tổ chức tiêm vắc xin Pfizer cho hàng nghìn học sinh tại Trường THPT Nhữ Văn Lan và THPT Hùng Thắng. Hai trường này chưa ghi nhận ca bệnh, F1 và F2.

Quận Kiến An cũng tổ chức lực lượng tiêm chủng vắc xin cho gần 4.000 học sinh các trường THPT: Phan Đăng Lưu, Đồng Hòa, Edison và Trường THPT Kiến An. Qua rà soát, tại quận Kiến An dự kiến có gần 10.000 học sinh từ 12-18 tuổi trong diện được tiêm chủng. Quận này cũng lên kế hoạch phân nhóm triển khai tiêm chủng đồng loạt.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng, địa phương vừa triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em tại 14 quận, huyện trên địa bàn. Sau bốn ngày thực hiện đã có hơn 34.500 học sinh được tiêm vắc xin Pfizer mũi 1. Lực lượng chức năng đang tăng tốc tiêm chủng cho trẻ em tại 14 quận huyện trong những ngày tới nhằm phổ cập vắc xin cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Còn tại Hải Dương, từ ngày 26/11 đến sáng 27/11, tỉnh này ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, tại Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Ninh Giang và TP Hải Dương.

Trong đó, 8 trường hợp liên quan Công ty GFT huyện Tứ Kỳ và 2 trường hợp là công nhân tại Công ty IRISCO, KCN Tân Trường (Cẩm Giàng).

Tỉnh Hải Dương vừa triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin cho hơn 1.500 học sinh Trường THPT Hồng Quang, TP Hải Dương. Đợt này, tỉnh Hải Dương được cấp hơn 52.600 liều vắc xin Pfizer để tiêm đợt 1 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Sau khi hoàn tất thí điểm tại Trường THPT Hồng Quang, tỉnh này tiếp tục phân bổ vắc xin để tiêm đồng loạt cho trẻ em các huyện, thị, thành trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên một số địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp như: TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Ninh Giang, Kim Thành và Thanh Hà.