The Summit 216 - Căn hộ hạng sang 'một chạm' đón đầu xu hướng sống 4.0

Không chỉ là một dự án chiếm được lòng tin của khách hàng khi đã hoàn thành xây thô mới mở bán và sẵn sàng bàn giao sổ hồng ngay sau khi nhận nhà, The Summit 216 còn gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng nhờ áp dụng chuỗi giải pháp công nghệ thông minh tiên tiến nhất, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cuộc sống của cư dân hiện đại.

Căn hộ thông minh –chuẩn mới cho nhà ở hiện đại

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm từ công nghệ Internet of thing, trí tuệ nhân tạo, Big data..., căn hộ thông minh tại The Summit 216 cho phép tất cả các thiết bị như đèn chiếu sáng, camera giám sát, smart TV, bình nóng lạnh, máy giặt, tủ lạnh, bếp từ… được kết nối và điều khiển bằng smartphone hoặc máy tính. Gia chủ dễ dàng giám sát, điều khiển từ xa tất cả các hoạt động chỉ với “một cú chạm” thông qua kết nối Internet. Nhờ đó, sự lo lắng về ngôi nhà của mình khi đi xa sẽ được loại bỏ.

Khi đặt chân về tổ ấm của mình, công nghệ đã hỗ trợ tối đa cho chủ nhân thông qua hệ thống smart lock, mở cửa bằng nhiều cách như vân tay, mã số, thẻ từ thậm chí là nhận diện gương mặt. Bước vào căn hộ, toàn bộ hệ thống đèn được bật sáng, hệ thống điều hòa, rèm cửa tự động được mở sẵn để chào đón gia chủ. Không chỉ vậy, gia chủ hoàn toàn có thể thiết lập sẵn một kịch bản cho tất cả các thiết bị điện tử trong căn hộ dựa trên sở thích, nhu cầu, giờ giấc sinh hoạt thường ngày của mình.

Với sự đột phá trong công nghệ, Chủ đầu tư Veracity còn mang tới cho cư dân The Summit 216 cuộc sống Smartliving trọn vẹn, vượt xa kỳ vọng về một căn hộ thông minh thông thường. Tại đây, cư dân sẽ được trải nghiệm công nghệ thông minh phủ sóng khắp tòa nhà và hòa nhịp vào cuộc sống 4.0 như: Bãi đỗ xe thông minh, hệ thống an ninh thông minh, hệ thống quản lý dữ liệu cư thông minh...Tất cả nhằm mang tới cuộc sống tiện nghi, thoải mái và an toàn nhất.

The Summit 216 là một trong những dự án đầu tiên tại Hà Nội ứng dụng bãi đỗ xe thông minh (Smart parking). Nhờ công nghệ nhận diện biển số, báo điểm trống, đặc biệt là điều hướng xe đến vị trí đã đăng ký sẽ giúp cư dân tiết kiệm được quỹ thời gian quý báu của mình. Hệ thống an ninh đa lớp, Camera 24/7 được bố trí khoa học khắp tòa nhà đảm bảo cuộc sống an toàn tối đa. Không những thế, bằng hệ thống Quản trị dữ liệu thông minh, cư dân có thể thoải mái kết nối và đặt sử dụng các dịch vụ tiện ích trong tòa cũng chỉ bằng “một nút chạm” trên điện thoại.

Bên cạnh đó, công nghệ 4.0 còn đồng bộ toàn diện tới hệ thống phòng cháy chữa cháy. The Summit 216 là tòa nhà ứng dụng công nghệ chữa cháy tự động bằng cánh tay robot Spraysafe đầu tiên tại Việt Nam với ưu điểm: chữa cháy nhanh, chữa cháy trên cao và chữa cháy từ diện ngoài tòa nhà.

Kết nối tiện nghi với cảm xúc khách hàng

Luôn nỗ lực kết nối tiện nghi với cảm xúc của khách hàng là phương châm hàng đầu của Veracity khi bắt tay xây dựng The Summit 216. Sự mạnh tay đầu tư vào công nghệ đã mang tới căn hộ Smart homes thời thượng, tòa nhà The Summit 216 toàn diện từ đó đem tới nhiều cảm xúc Smart cho khách hàng như: Smart về phong cách sống: Các tiện ích, dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao tập trung phục vụ những nhu cầu thiết yếu của cư dân, cung cấp cho người dùng một cuộc sống tiện nghi, đủ đầy.

Smart về trải nghiệm sống khi toàn bộ thiết kế căn hộ được cải tiến với trọng tâm là tối ưu hóa không gian, tận dụng toàn bộ cho tiện ích nội căn hộ: khu vực lõi được mở rộng, gia tăng diện tích các khu công năng nhằm thúc đẩy giao thông nội khu thuận lợi hơn. Chi tiết thiết kế căn hộ giảm tải các phần rầm, tường, khéo léo giấu đi các hộp kỹ thuật, loại bỏ diện tích “chết”, đưa các tiêu chuẩn thiết kế về không gian lưu trữ, logia theo tiêu chuẩn diện tích Quốc tế.

Smart về chi phí: Do ứng dụng công nghệ thông minh một cách toàn diện, The Summit 216 mang lạ giá trị tương xứng với chi phí khách hàng bỏ ra. Việc đầu tư tiện ích cao cấp có chọn lọc, cư dân sẽ không phải trả tiền cho những tiện ích khách vãng lại sử dụng. Đặc biệt, căn hộ smart homes sẽ giúp tiết kiệm tối đa chi phí điện, nước hàng ngày.

Không chỉ mang tới một căn hộ hiện đại, The Summit 216 còn mang đến một lối sống đỉnh cao, một lối sống chung cư kiểu mới mà giá trị cốt lõi chính là thỏa mãn được cảm xúc của khách hàng.

Tọa lạc tại vị trí vàng 216 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, The Summit 216 thừa hưởng hệ thống hạ tầng sẵn có hiện đại, đồng bộ, như trường học, bệnh viện, TTTM, công viên… Với những ưu điểm vượt trội đến từ vị trí, thiết kế, tiện ích nội – ngoại khu đã lý giải nguyên nhân khiến The Summit 216 nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư sành sỏi.