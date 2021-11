Thầy giáo trẻ là Đảng viên, miệt mài gieo chữ nơi 'ốc đảo'

TPO - Với thầy giáo trẻ Lữ Đức Báu (SN 1990) - giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú – THCS Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay ý nghĩa hơn khi anh vừa nhận được giải thưởng “Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2021”.

Đảng viên cắm bản

Sinh ra ở bản vùng cao nghèo, chứng kiến những đứa trẻ lớn lên không được học hành, Lữ Đức Báu luôn mong ước mình sẽ đưa con chữ đến với các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.

Năm 2013, khi còn là sinh viên trường Đại học Vinh, Báu vinh dự và tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau tốt nghiệp, chàng trai trẻ xin dạy hợp đồng tại Trường PTDTNT THCS Tương Dương. Năm 2015, Báu thi tuyển viên chức và được điều động đến giảng dạy tại Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông.

Muốn vào xã “ốc đảo” Hữu Khuông, xã khó khăn nhất của huyện, phải bỏ xe máy lại ở bến Thượng (Yên Na), rồi từ đó theo thuyền ngược dòng Nậm Nơn 2 giờ đồng hồ luồn lách giữa biển nước.

“Đường đi nhanh, ngắn nhất lên đây là đi đò dọc theo dòng sông Nậm Nơn. Nếu không đi đường thủy thì bắt buộc phải đi lên vùng Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) hoặc Tri Lễ (huyện Quế Phong) rồi vòng xuống Nhôn Mai để qua. Thế nhưng, không ai đi đường đấy cả vì phải mất thêm cả ngày trời chạy xe máy đường rừng”, thầy Báu chia sẻ.

Những ngày đầu đặt chân đến “ốc đảo” nằm giữa lòng hồ Bản Vẽ, tuy đã lường trước những khó khăn nơi đây, nhưng Báu không nghĩ lại thiếu thốn đến vậy. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, trong thời gian ngắn, chàng trai đã tiếp cận và quen với môi trường làm việc, được học sinh và đồng nghiệp quý mến. “Dẫu khó khăn nhưng những đứa trẻ nơi đây cần con chữ”, thầy giáo trẻ cho hay.

Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông có 209 học sinh, trong đó có 184 em ở nội trú tại trường, thuộc 3 dân tộc Thái, Khơ Mú, H’Mông. Trong quá trình giảng dạy, nếu học sinh không hiểu, thầy Báu sẽ dạy song ngữ, vừa dùng tiếng Việt, vừa sử dụng tiếng dân tộc.

Thầy luôn nỗ lực, mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy và học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhằm đem lại sự hứng thú, kích thích tinh thần học tập cho các em.

Sau mỗi giờ lên lớp, thầy đến từng phòng kí túc để hướng dẫn các em từng việc nhỏ như cách gấp chăn màn, cách sắp xếp, phơi phóng quần áo… Khi có học sinh nghỉ học giữa chừng, thầy lại lặn lội đến từng gia đình để vận động, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học, thuyết phục phụ huynh cho con trở lại trường. Những ngày đông giá rét, sương mù dày đặc che hết cả đường đi cũng không làm chùn bước chân thầy giáo trẻ.

Nhờ nghị lực kiên cường và trái tim yêu nghề của anh cùng các thầy cô giáo cắm bản mà những năm học qua, các em học sinh đi học đông đủ và thường xuyên. Các em tự tin, hiểu biết hơn, tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt việc học tập và rèn luyện ngày càng tăng.

Thầy giáo của những giải thưởng

Sau 2 lần liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, năm học 2019 - 2020, thầy Báu được Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương đưa vào đội tuyển tham dự cấp tỉnh. Kinh nghiệm, bản lĩnh giúp thầy giáo trẻ được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kì 2020 - 2024. Một niềm say mê khác của Báu là nghiên cứu khoa học. Liên tục 3 năm học, anh đều đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện.

Trong suốt 7 năm cắm bản “gieo chữ”, thầy Báu đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, tận tâm với nghề. Anh còn tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp phát động, cuộc thi nào anh cũng đều rinh về không ít giải thưởng. Điển hình, giải Ba cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; 4/8 ngày dự thi đạt 2 giải nhất và 2 Giải phụ tại cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Nghệ An với An toàn giáo thông”; Đạt 1 Nhất, 1 Nhì và 3 giải Ba cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng” do Ban Tuyên giáo T.Ư kết hợp với Báo Đảng Cộng sản tổ chức,…

“Tôi nghĩ mình may mắn vì luôn được sự động viên, dìu dắt của các nhà giáo có kinh nghiệm trong và ngoài trường. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, phấn đấu để có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trong năm học tới”, thầy Báu bộc bạch.

Những đôi mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên của học trò luôn là động lực tiếp thêm sức mạnh cho các thầy cô giáo trẻ vượt qua khó khăn để hoàn thành việc gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc” này. Chia sẻ về ước mong của bản thân, thầy giáo 9X tâm sự: “Tôi mong sẽ được phát huy chuyên môn của bản thân ở môi trường thuận lợi và đạt sáng kiến kinh nghiệm bậc 4. Hơn thế, tôi mong sẽ góp một phần công sức để đưa nền giáo dục xã nhà đi lên”.

Thầy Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Hữu Khuông tự hào: “Thầy Báu là một giáo viên trẻ đầy tâm huyết, hết lòng vì học sinh thân yêu. Bất cứ việc gì giao đồng chí đảm nhiệm đều hoàn thành xuất sắc”.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, thầy giáo Lữ Đức Báu vinh dự được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020. Giải thưởng “Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An” năm 2021 do Tỉnh Đoàn Nghệ An trao tặng.