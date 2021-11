Showbiz 24/11: Lý do ba con nuôi Phi Nhung trượt visa sang Mỹ biểu diễn tưởng nhớ mẹ

TPO - Mới đây, trong một livestream, ba con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung thông báo trượt visa sang Mỹ biểu diễn tưởng nhớ mẹ.

Lý do ba con nuôi Phi Nhung trượt visa sang Mỹ biểu diễn tưởng nhớ mẹ

Con nuôi giọng ca “Bông điên điển” bộc bạch: "Ban đầu, tụi con nghĩ rằng vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên tụi con sợ hồ sơ, giấy tờ sẽ bị chậm trễ. Các chị em tính với nhau sẽ có phương án dự phòng là xin visa theo diện du lịch. Những lần trước tụi con đi lưu diễn thì đều có mẹ Nhung lo cho tụi con tất cả mọi thứ. Lần này không còn mẹ nữa, tụi con phải tự tìm cách nên có chút bối rối và lo lắng". Quỳnh Trang nói thêm nếu như visa lưu diễn không được duyệt nữa cả ba sẽ có phương án gửi đến quý khán giả một món quà nho nhỏ. Trước đó, bà chủ trung tâm âm nhạc hải ngoại cho biết sẽ mời ba con nuôi Phi Nhung gồm Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung sang Mỹ biểu diễn, ghi hình ca khúc tưởng nhớ mẹ. (Theo Saostar)

Trên fanpage cá nhân, Trấn Thành thông báo chú mèo cưng Ya-ua chết do rơi từ ban công tầng 32 xuống đất. Sự cố khiến hai vợ chồng nam MC bật khóc vì thương Ya-ua. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận an ủi, động viên. Tuy vậy, cũng xuất hiện không ít bình luận tiêu cực từ một số anti-fan. Đặc biệt, có người đã lời lẽ khiếm nhã xúc phạm đến Hari Won – bà xã Trấn Thành.

Tối qua, BTC Miss Grand International đã công bố top 10 thí sinh có điểm số cao nhất trong cuộc bình chọn trình diễn áo tắm đẹp nhất ở Miss Grand do khán giả bình chọn. Theo đó, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã xuất sắc dẫn đầu danh sách này với điểm số ấn tượng. Tính đến hiện tại, cô đã nhận được hơn 253.000 lượt like và hơn 4,5 triệu lượt chia sẻ. Theo đó, like được tính là 1 điểm còn share được tính là 2 điểm.

Trong video mới nhất đăng tải trên YouTube cập nhật về cuộc sống hiện tại, So Y Tiết hồ hởi khoe với khán giả rằng mình đã mua được đất ở quê và chuẩn bị xây nhà riêng sau 34 năm bươn chải. "Suốt thời gian qua là hành trình đi tìm đất khá gian nan. 3 tháng rồi mình không ra thêm video vì dành thời gian tìm đất, mua đất đâu phải chuyện dễ dàng gì. Mình xin thông báo là đã mua được rồi nhé mọi người, hôm nay sẽ cho các bạn cùng chiêm ngưỡng", chàng chăn bò nổi tiếng với bài ca đếm số bằng tiếng Anh cho biết.

Ngày 22/11, Nick Jonas đăng lên Instagram cá nhân video ngắn ghi lại cảnh đang nâng tạ trong phòng tập, để lộ cánh tay cơ bắp, rắn rỏi. Đáng chú ý, ở phần bình luận, bà xã của anh, Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra, viết: "Em vừa chết trong vòng tay anh…" kèm theo loạt biểu tượng cảm xúc như trái tim hay mặt cười có đôi mắt hình trái tim.

Bangkok Post đưa tin, cảnh sát Thái Lan đang điều tra vụ Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Anchilee Scott-Kemmis liên quan đến bức ảnh đứng trên quốc kỳ đăng trên mạng xã hội. Theo đó, Sonthiya Sawasdee - cựu cố vấn của ủy ban Hạ viện về luật, tư pháp và nhân quyền – đệ đơn kiện người đẹp 22 tuổi hôm thứ Ba (23/11). Ông Sonthiya cáo buộc Anchilee vi phạm Đạo luật Quốc kỳ năm 1979 và lệnh cấm sử dụng quốc kỳ cho mục đích thương mại. Vị cựu cố vấn cho biết, có thể đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan không biết việc đứng trên quốc kỳ là không phù hợp. Ông khẳng định, động thái đệ đơn kiện nhằm mục đích quy trách nhiệm hình sự mà đang bảo vệ uy tín của quốc gia.

Jenna Bentley, người mẫu đến từ bang Montana (Mỹ), chuyển đến sống tại "Bunny House" – khu nhà thuộc biệt thự Playboy – vào tháng 4/2007 và ở lại đó trong một năm. Đây là thời điểm show truyền hình thực tế "The Girls Next Door" diễn ra, ghi lại cuộc sống của "ông trùm" quá cố Hugh Hefner và những bạn gái nóng bỏng tại ngôi nhà khét tiếng, phát sóng trên mạng E!. Theo Jenna, khi chuyển đến biệt thự Playboy, cô phải ký một thoả thuận bảo mật cực kỳ ngặt nghèo. Cô chỉ được phép tiết lộ những thông tin rất nhỏ về những gì cô thực sự chứng kiến. "Đó là lý do tại sao tôi không thể tiết lộ ai đã quan hệ tình dục tại biệt thự. Nhưng tôi đã thấy rất nhiều người nổi tiếng làm việc đó và tôi cũng tham gia rất nhiều lần", cô nhấn mạnh. Ngoài ra, Jenna nhớ một đêm nhìn thấy các ngôi sao đình đám Hollywood Angelina Jolie, Tommy Lee, Pamela Anderson và Dennis Rodman trong một sự kiện tại biệt thự.