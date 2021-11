Showbiz 21/11: Sau 3 lần đổ vỡ, Jennifer Lopez muốn kết hôn lần bốn

TPO - Jennifer Lopez cho rằng cô vẫn tin tưởng vào tình yêu vĩnh cửu và sẵn sàng kết hôn.

Sau 3 lần đổ vỡ, Jennifer Lopez muốn kết hôn lần bốn

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Today, Jennifer Lopez cho rằng cô vẫn tin tưởng vào hôn nhân sau ba lần ly hôn. Sao phim Wedding Planner đang hẹn hò hôn phu cũ Ben Affleck. "Tôi không biết trả lời sao. Tôi đoán là vậy. Tôi vẫn tin vào hạnh phúc mãi mãi, chắc chắn là 100%", J.Lo trả lời khi được phóng viên hỏi về việc kết hôn lần bốn. Nữ ca sĩ cho rằng việc yêu, kết hôn hay ly hôn đều là chuyện bình thường trong cuộc sống. "Tôi là người bình thường như bao người khác. Tôi có những thăng trầm, mắc sai lầm nhưng vẫn tự hào về những gì mình làm được", J.Lo nói. (Theo Zing)

‘Mắt biếc’ ẵm Bông sen vàng, ‘Bố già’ nhận Bông sen bạc, vẫn có giải thưởng gây tranh cãi

‘Mắt biếc’ của đạo diễn Victor Vũ vượt phim doanh thu hơn 400 tỷ đồng “Bố già” để nhận giải thưởng cao nhất. “Bông sen vàng” cho Mắt biếc không quá bất ngờ, bởi so với mặt bằng chung nó có nhiều ưu thế. Từ câu chuyện gốc của Nguyễn Nhật Ánh, cách kể chuyện tình yêu giàu cảm xúc, hình ảnh và âm nhạc ấn tượng làm nên tổng thể tác phẩm điện ảnh khá tốt. Tất nhiên giải vàng ở bất cứ liên hoan, giải thưởng nào đều chỉ là “vàng” so với mặt bằng chung phim dự thi. “Mắt biếc” cũng nhận giải thưởng do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng-bộ phim có bối cảnh Huế khá kỳ công. (XEM CHI TIẾT)

Bị delay, Đỗ Thị Hà bay hơn 30 tiếng vẫn chưa tới được Puerto Rico để dự thi Miss World

Sáng ngày 20/11, Hoa hậu Đỗ Hà xuất hiện tại sân bay và chính thức khởi hành đến Puerto Rico tham dự cuộc thi Miss World 2021. Được biết, cô sẽ quá cảnh tại Narita (Nhật Bản) và Boston (Hoa Kỳ) trước khi đáp Puerto Rico. Dự kiến hành trình sẽ kéo dài gần 30 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên sau hơn 30 tiếng bay, Đỗ Thị Hà hiện đang ở Boston, Mỹ. Cô đã có những chia sẻ mới nhất của mình về hành trình bay tới Puerto Rico để dự thi Miss World 2021. (XEM CHI TIẾT)

Top 3 Hoa hậu Việt Nam: Đỗ Thị Hà, Phương Anh và Ngọc Thảo sau một năm đăng quang giờ ra sao?

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tối 20/11 tại TP. Hồ Chí Minh với kết quả chung cuộc Top 3 gồm: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh và Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Sau tròn một năm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Tạm biệt và mong chờ chiến thắng. Giờ phút này có thật nhiều cảm xúc đan xen trong tâm trạng của Hà. 20/11 quả là một ngày mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với bản thân Hà. Ngày này 1 năm về trước, một cô gái nhỏ đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam, cũng là ngày này 1 năm sau cô ấy đã mang trên mình hình ảnh của cả quốc gia lên đường chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Cảm ơn ba mẹ, anh chị em ê kíp cũng như toàn thể khán giả đã luôn bên cạnh và ủng hộ Hà trong chặng đường vừa qua. Sự khởi đầu đầy ý nghĩa hôm nay hy vọng sẽ mang đến nhiều điều may mắn cho Hà tại cuộc thi sắp tới. Chào Việt Nam, hẹn gặp lại tại Puerto Rico nhé”. (XEM CHI TIẾT)

Nữ nhà thơ đăng quang Hoa hậu Trái đất 2021, người đẹp Việt Nam ra về 'trắng tay'

Mới đây, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2021 đã kết thúc với chiến thắng của người đẹp Destiny Wagner đến từ Belize. Cô cũng trở thành người đẹp đầu tiên của Belize giành được danh hiệu Miss Earth. Các đại diện còn lại góp mặt trong top 4 là Mỹ, Chile, Thái Lan. Tân Hoa hậu Trái đất năm nay 25 tuổi, là một doanh nhân kiêm nhà thơ. Người đẹp 25 tuổi từng du lịch khắp thế giới và tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sĩ Thanh Thủy: 'Cuộc đời tôi thật bi kịch nếu tuổi trẻ yêu thầm Lê Hoàng'

Có hẹn lúc 22 giờ tập 16 bàn luận về chủ đề “Đàn ông nghĩ gì khi thấy phụ nữ khóc?”. Ngoài ba cái tên quen thuộc là Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt, Quang Tuấn, tập tuần này còn có sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Thủy. Nam diễn viên Quang Tuấn cho biết mình rất sợ khi thấy phụ nữ khóc và cũng đã từng chứng kiến vợ khóc khiến anh rất áy náy và nhận ra mình cần san sẻ với vợ việc chăm con cũng như việc nhà. (XEM CHI TIẾT)

Britney Spears cảm ơn Lady Gaga sau khi công khai ‘dằn mặt’ Christina Aguilera

Tối thứ Sáu (19/11, giờ địa phương), Britney Spears gây chú ý khi gọi tên Lady Gaga trong một bài đăng trên Instagram. “Cảm ơn Lady Gaga đã thực sự dành thời gian để nói điều gì đó một cách tử tế. Em đã làm chị khóc. Chị yêu em”, cô viết. Không lâu sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1986 chia sẻ bức ảnh selfie trên giường, kèm chú thích: “Yêu chị Britney Spears. Hãy sống cuộc đời chị tốt nhất có thể. Em đã cầu nguyện cho hệ thống pháp luật đối xử với chị như một con người. Giờ đây, chị đã thay đổi phương hướng cho phụ nữ trong ngành này vĩnh viễn. Chị đã đứng lên vì chính mình và rất dũng cảm. Cảm ơn chị”. (XEM CHI TIẾT)