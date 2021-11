Sao Real Madrid chê giải thưởng của FIFA

TPO - “Thà vô địch La Liga còn hơn giành mấy giải thưởng cá nhân”, đó là thông điệp của Thibaut Courtois sau khi biết anh không có tên trong danh sách đề cử cho giải The Best của FIFA.

Như đã biết, FIFA vừa công bố đề cử cho các giải thưởng cao quý nhất trong năm như Cầu thủ nam xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất… Trong số này, ở giải Thủ môn xuất sắc nhất, Courtois đã không có tên trong đề cử. Và có vẻ như thủ môn người Bỉ của Real Madrid không mấy thoải mái với điều này.

“Cuối cùng, những danh hiệu tập thể vẫn luôn quan trọng hơn mấy giải thưởng cá nhân, tôi thích vô địch Champions League và giải vô địch quốc gia hơn các giải thưởng kiểu đó”, Courtois nhấn mạnh trên tờ Marca.

“Giải The Best không làm tôi ngạc nhiên nhiều, có lẽ vì những gì xảy ra đã cách đây một tháng trước. Tôi biết mình làm gì để giúp CLB và đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ không bình luận thêm về điều đó, tôi không phải mất công nữa. Tôi không biết ai là người quyết định, có những thủ môn tuyệt vời ở đó... và cuối cùng thì vẫn phải có người phù hợp nhất để trao giải thưởng”.

Thực ra, so với các thủ môn có tên trong đề cử của The Best 2021 như Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy, Manuel Neuer hay cả Kasper Schmeichel thì đúng là Courtois thua về tất cả, danh hiệu lẫn thành tích.

Đến cả người kém danh tiếng nhất là Schmeichel cũng có chiếc cúp FA, đồng thời gây ấn tượng trên hành trình EURO 2020 của ĐT Đan Mạch, trong khi mùa giải vừa qua Courtois hoàn toàn trắng tay.

Đầu mùa giải này, Courtois mới chỉ giữ sạch lưới 5 trận sau 17 lần ra sân cho Real trên mọi đấu trường. Nhưng Los Blancos vẫn dẫn đầu La Liga, phần lớn nhờ hàng công bùng nổ khi ghi trung bình 2,5 bàn/trận và nhiều hơn tới 9 bàn so với hàng công mạnh thứ nhì La Liga.

Đáng chú ý là cách đây 3 năm, Courtois cũng từng thắng giải Thủ môn xuất sắc nhất năm của FIFA.