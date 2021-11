Salah tịt ngòi, Liverpool vẫn dễ dàng đè bẹp Southampton 4 bàn không gỡ

TPO - Màn vùi dập Southampton vào tối thứ Bảy vẫn để lại nhiều vết gợn trong mắt HLV Jurgen Klopp. Đó là lý do sau trận, ông đã có lời chấn chỉnh các học trò, đặc biệt là những người làm nhiệm vụ phòng ngự.

TPO - Hăng năm, có một giải thưởng không kém phần danh giá so với Ballon D’or hay The Best của FIFA. Đó là giải Globe Soccer. Năm nay, ban tổ chức đã công bố các ứng viên cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm và nó đang gây ra nhiều tranh luận.