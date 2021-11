Rà soát các sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc

TPO - Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Tổng cục Hải quan Việt Nam và các hiệp hội, doanh nghiệp rà soát các sản phẩm đã có giao dịch thương mại xuất khẩu vào Trung Quốc, tránh rủi ro về việc thu hẹp danh mục sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Ngày 20/11, Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NN&PTNT) cho biết, vừa nhận được phản hồi của Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan Trung Quốc) về danh sách doanh nghiệp Việt Nam đăng ký xuất khẩu vào thị trường này và mã số đăng ký doanh nghiệp trên bao bì thực phẩm để đáp ứng lệnh 248, 249 (Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài và Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận danh sách từ Bộ NN&PTNT cung cấp và sẽ công bố kết quả vào nửa cuối tháng 12/2021.

Đối với những doanh nghiệp không kịp sử dụng mã số đăng ký doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp trong danh sách gửi sang trước ngày 30/10, doanh nghiệp có thể sử dụng mã số đăng ký doanh nghiệp do 5 cơ quan thuộc 3 bộ của Việt Nam cấp gồm: Cục Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản & Thủy sản, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Vụ Khoa học & Công nghệ (Bộ Công thương).

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, hiện nhiều sản phẩm của Việt Nam đã có giao dịch thương mại, nhưng trong thông tin doanh nghiệp chưa có các sản phẩm, gồm đỏ khô, cau khô, dừa biển khô, hạt dưa đỏ, hạt ý dĩ (hạt bo bo, hạt mạch) tách vỏ, gừng, hạt đậu tằm tươi hoặc bảo quản lạnh, cải thảo tươi hoặc bảo quản lạnh, cải xoăn (cải ngồng) tươi hoặc bảo quản lạnh, ớt tươi hoặc bảo quản lạnh (gồm ớt ngọt), hành tươi hoặc bảo quản lạnh, củ hoài sơn tươi hoặc bảo quản lạnh, đậu Hà Lan tươi hoặc bảo quản lạnh (tách vỏ/không tách vỏ), hành tây (củ) tươi và bảo quản lạnh, bột lúa mì, lúa mạch, quả cọ và hạt cọ dầu, vừng.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, đến nay Bộ NN&PTNT đã đăng ký cho 156 doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc để đáp ứng yêu cầu quy định mới từ nước này. Các doanh nghiệp được đăng ký sớm đợt này sẽ hưởng ưu đãi về thủ tục. Cụ thể, doanh nghiệp chỉ cần 3 giấy tờ gồm giấy đăng ký kinh doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm, và bản cam kết. Nhóm doanh nghiệp sẽ được giãn thời hạn hoàn thiện hồ sơ tới tháng 6/2023, thay vì phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định tại Điều 8 của Lệnh 248 khi đăng ký sau ngày 1/11.

Trước mắt, Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Tổng cục Hải quan Việt Nam và các hiệp hội, doanh nghiệp rà soát các sản phẩm đã có giao dịch thương mại xuất khẩu vào Trung Quốc, tránh rủi ro về việc thu hẹp danh mục sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.