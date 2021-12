Quy định về bảo quản vé số trước khi nhận thưởng

Sau khi trúng giải thì việc bảo quản vé là điều rất quan trọng để giữ giá trị tấm vé. Không ít những trường hợp bị từ chối nhận thưởng vì sự chủ quan của người giữ vé.

Cùng xosokt.vn tim hiểu về quy định bảo quản vé hợp lệ để đi nhận thưởng trong bài viết dưới đây.

Vé hợp lệ có tình trạng như thế nào

Thông tin quan trọng nhất trên tờ vé số là dãy 5 số may mắn (6 số đối với XSMT và XSMN) độc nhất với một kỳ mở thưởng. Đây là những thông tin quan trọng mà chủ vé sử dụng làm căn cứ chứng minh mình đã trúng thưởng các giải của XSKT. Nếu những thông tin này bị thiếu, có dấu hiệu tẩy xóa chỉnh sửa do vô tình đều có thể gây nên những nghi vấn đặt ra từ phía đại lý trả thưởng.

Tấm vé số được cho là hợp lệ khi chúng là vé thật, được mua tại các đại lý chính thức ủy quyền của XSKT, được in ấn và phát hành chính thức của cơ quan này. Trạng thái tấm vé còn nguyên vẹn, không bị khuyết thiếu các thông tin được in trên vé như ngày, con số, seri, ký hiệu,… Đặc biệt, vé không có các dấu vết tẩy sửa bằng mực hoặc in đè lên các con số làm thay đổi thông tin vé. Thông tin trên vé phải rõ ràng, không bị phai mờ che đi thông tin vé.

Sẽ ra sao nếu vé bị ướt, rách?

Do chủ quan nên nhiều chủ vé số để vé của mình bị thấm hoặc bị ngâm nước, vé bị tác động gây rách nát vé. Đại lý ủy quyền hoặc công ty XSKT sẽ xem xét và quyết định trả thưởng trong một số trường hợp:

Tờ vé bị nhàu nhưng vẫn giữ được nguyên khổ, bị sờn rách nhưng không có dấu hiệu chắp vá gây ảnh hưởng, những con số ghi in vẫn rõ ràng để có thể đối chứng kết quả, đặc biệt phần không cào còn nguyên phủ bạc.

Tấm vé có rách tuy nhiên bị rách tại những vị trí không quá quan trọng, tỉ lệ bị rách dưới 10% diện tích thì vẫn có thể xem xét trả thưởng cho chủ vé

Có thể thấy nếu vẫn đạt được những điều kiện trên thì dù có rách hoặc ẩm thì chủ vé vẫn có thể nhận thưởng. Nếu bị từ chối thì đây là lỗi của chủ vé nên khó có thể khiếu nại và xác minh vé.

Bảo quản vé xổ số như thế nào?

Dĩ nhiên, tùy thuộc vào mức giải thưởng của vé mà sẽ có những cách thức giúp giữ vé tốt nhất. Với những tấm vé có mệnh giá nhỏ, bạn có thể giữ vé trong các loại ví dài hoặc kẹp trong các cuốn sổ, sách giáo khoa,… giúp tấm vé luôn được phẳng đẹp, không bị cong rách. Giữ vé trong cặp hoặc balo để tráng bị ẩm ướt vé.

Với những vé có giá trị trúng thưởng lớn thì ngoài việc đảm bảo an toàn cho tấm vé, bạn cũng có thể cẩn thận bao bọc vé bằng nilon, sử dụng hộp cách thủy và giữ ở những nơi ẩm ướt. Những tấm vé cần bảo vệ kỹ lưỡng vì thường chủ nhân sẽ không nhận ngay số tiền mà chờ đợi thời điểm thích hợp, tránh bị nhiều người chú ý gây nguy hiểm.

Thời gian tấm vé còn giá trị là bao lâu?

Nhiều người do bận nên thường sẽ không nhận ngay giải thưởng. Tuy nhiên việc này có thể dẫn tới việc quên lãng gây nuối tiếc vì mất đi một khoản tiền (dù thông thường mệnh giá giải thưởng nhỏ). Nếu có thể, hãy nhận thưởng vé sớm nhất có thể vì tờ vé chỉ giữ giá trị của mình 30 ngày sau khi công bố kết quả. Quá thời gian 30 ngày, tấm vé sẽ không thể đổi thưởng và không có giá trị với XSKT nữa.

