Quy định 'bổ sung vi chất' làm khó doanh nghiệp

TPO - Sáng nay (22/11) ở vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau mưa giảm nhanh. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.