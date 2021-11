Quảng Nam: Thanh tra toàn diện các gói thầu chương trình mục tiêu giáo dục miền núi

TPO - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện đối với các gói thầu liên quan Chương trình 775 do Sở GD&ĐT quản lý.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn giao nhiệm vụ thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (chương trình 775).

Theo đó, giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện đối với các gói thầu liên quan Chương trình 775 do Sở GD&ĐT quản lý.

Cùng với đó, thực hiện và rà soát Kết luận thanh tra số 01 tháng 6/2021 và số 02 của UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục trong việc sửa chữa, cải tạo trường lớp học và mua sắm tài sản, trang thiết bị dùng dạy và học trong năm 2019 - 2020.

Sở Tài chính thực hiện kế hoạch thanh tra các gói thầu liên quan Chương trình 775 do UBND các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn quản lý, thực hiện.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND huyện Nam Giang chịu trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND các huyện liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính trong cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, rà soát kết luận thanh tra.