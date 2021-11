PNJ Next Cần Thơ – nâng tầm trải nghiệm, mua sắm đẳng cấp

PNJ Next Cần Thơ chính thức mở bán từ ngày 20/11, là cửa hàng flagship thứ 9 trên toàn quốc được PNJ mở ra theo chuỗi mô hình PNJ Next (Jewlery and Beyond) với thiết kế mở, tối giản nhưng đẳng cấp với hiệu ứng âm nhạc và ánh sáng hài hòa, thỏa mãn gu thẩm mỹ của khách hàng hiện đại.

PNJ Next – Kỷ nguyên mới cho những giá trị đích thực

PNJ Next Cần Thơ chính thức mở bán từ ngày 20/11/2021 tại khu Vincom shophouse, số 209, đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Đây được xem là dấu ấn đáng nhớ trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ và thích ứng với thời kỳ “Bình thường mới” của PNJ nhằm thực hiện sứ mệnh “mang lại những sản phẩm tinh tế với giá trị thật nhằm tôn vinh vẻ đẹp cho con người và cuộc sống”.

PNJ Next (Jewelry & Beyond) - Một không gian mở, hiện đại, độc đáo để bạn tự do trải nghiệm vẻ đẹp của chính mình trong những tuyệt tác trang sức đỉnh cao.

Nhân dịp khai trương, PNJ Next Cần Thơ không chỉ mang đến cho quý khách hàng không gian mua sắm hiện đại mới và đẳng cấp mới mà còn dành tặng quý khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ ngày 20/11 đến 3/12 như: cơ hội nhận ngay 100% quà tặng hấp dẫn, ưu đãi lên đến 1,5 triệu đồng dành cho khách hàng kết nối, tặng ngay 2 chỉ vàng miếng tài lộc cho khách hàng có tổng giá trị hóa đơn mua trang sức hoặc mua kim cương rời cao nhất trong thời gian 14 ngày đầu khai trương.

Bên cạnh đó, khách hàng mới và khách hàng có hoá đơn mua vàng miếng, miếng vàng Tài Lộc, nhẫn tròn trơn còn nhận được combo ecode trị giá 1,8 triệu đồng cho hoá đơn mua hàng tiếp theo. Ngoài ra, một trải nghiệm không thể bỏ lỡ dành cho quý khách hàng nhân dịp đặc biệt này là đặc quyền VIP trong 3 ngày duy nhất 26,27&28/11/2021 với mức ưu đãi lên đến 10%.

PNJ Next – một đẳng cấp mua sắm được chờ đợi

Lần đầu tiên xuất hiện tại Miền Tây và góp mặt tại PNJ Next Cần Thơ, các dòng trang sức CAO Fine Jewellery, Style by PNJ và Pandora sẽ là những sự lựa chọn đầy mới mẻ và sáng tạo dành cho các tín đồ thời trang. Với CAO Fine Jewellery, mỗi món trang sức là “độc bản” được thiết kế, cắt mài dựa trên đường nét của từng viên kim cương, đá quý tuyển chọn riêng biệt để phản chiếu cá tính của mỗi “chủ nhân”.

CAO Fine Jewellery dành tặng các Quý cô ưu đãi lên đến 15% và tặng ngay quà ra mắt túi da cao cấp cho 8 khách hàng đầu tiên sở hữu trang sức CAO Fine Jewellery tại PNJ Next Cần Thơ. Còn với các tín đồ thời trang trẻ năng động, yêu thích những dòng trang sức, phụ kiện cá tính, thường xuyên đổi mới và biến hóa để định hình phong cách thì trang sức, phụ kiện Style by PNJ sinh ra chính là dành cho bạn. Nhân dịp chạm ngõ với các tín đồ thời trang tại Miền Tây, trang sức Style by PNJ dành tặng ưu đãi đến 400.000đ với hóa đơn mua trang sức vàng / bạc / hợp kim Style By PNJ từ 800.000đ. Ưu đãi thêm 5% tối đa 100.000đ khi khách hàng tham gia check in tại PNJ Next Cần Thơ.

Bên cạnh các dòng trang sức cao cấp và đa dạng của PNJ, sự xuất hiện của các sản phẩm Pandora tại PNJ Next Cần Thơ còn mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm mua sắm hấp dẫn. Luôn giữ các thiết kế mang đậm dấu ấn của thương hiệu, Pandora không ngừng đa dạng các mặt hàng góp phần tạo dựng nên những nét riêng trong tính cách của từng khách hàng.

Để ghi dấu ấn nét tính cách của riêng mình, các cô nàng thời thượng chắc hẳn không thể bỏ qua cơ hội vô cùng hấp dẫn sở hữu ngay vòng tay Pandora trị giá lên tới 3 triệu đồng với hóa đơn mua các sản phẩm Pandora từ 4 triệu đồng và nhận thêm ưu đãi 200.000đ khi tham gia checkin tại PNJ Next Cần Thơ. Đến với PNJ Next Cần Thơ, quý khách hàng còn có cơ hội tìm thấy những mẫu đồng hồ chính hãng của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Longines, Gucci, Hamilton, Citizen, Michael Kors, Casio, Seiko, Orient đến Silvana và Jowissa... với mẫu mã đa dạng, bắt kịp xu hướng thời thế giới.

Dịp này, PNJ Watch cũng dành tặng ưu đãi lên đến 15% cho các sản phẩm đồng hồ thời trang, đặc biệt các khách hàng Vip còn có cơ hội cộng thêm mức ưu đãi tối đa 5% trong 3 ngày Vip Day từ 26,27 & 28/11/2021.

Nhân dịp khai trương PNJ Next, ông La Quan Lợi, Giám đốc Chi nhánh PNJ Cần Thơ đã trao tặng trao tặng “Mái ấm niềm tin” với số tiền 50 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ.