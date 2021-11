Nhiều tranh cãi ở danh sách ứng viên đua giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Globe Soccer

TPO - Hăng năm, có một giải thưởng không kém phần danh giá so với Ballon D’or hay The Best của FIFA. Đó là giải Globe Soccer. Năm nay, ban tổ chức đã công bố các ứng viên cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm và nó đang gây ra nhiều tranh luận.

Bởi bên cạnh những cái tên quen thuộc và xứng đáng như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Robert Lewandowski… thì năm nay, Harry Kane, Marquinhos cũng được chọn, dù trong nhiều thời điểm phong độ của hai cầu thủ này đã gây thất vọng. Harry Kane sau mùa giải thành công tại Tottenham đã sa sút dần tại EURO 2020 và gần như mất hút ở mùa giải này. Tại Ngoại hạng Anh, số bàn thắng của anh từ đầu mùa tới giờ chỉ là 1. Sự kém cỏi của Kane góp phần khiến Tottenham rơi tự do và buộc phải thay HLV trưởng. Tính cả thành tích trong năm 2021, Kane vẫn kém nhiều những Andre Silva, Dusan Vlahovic… trên bình diện 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Theo nhiều chuyên gia, có lẽ Kane được đề cử là nhờ… danh tiếng. Tương tự là trường hợp của Marquinhos. Trung vệ này đúng là người chơi tốt nhất trong hàng thủ thi đấu không tốt của PSG. Nhưng xét tương quan với các trung vệ đẳng cấp khác, đặc biệt như Antonio Rudiger, người góp công lớn giúp Chelsea vô địch Champions League thì có lẽ anh vẫn may mắn được lọt vào danh sách của Globe Soccer. Còn lại, như France Football và FIFA, Globe Soccer cũng điền những cái tên quen thuộc và xứng đáng trong đề cử giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2021. Đó là Salah, De Bruyne, Lewandowski, Ronaldo, Messi… Có một chút khác biệt là họ còn điền tên Thomas Muller, Cesar Azpillicueta, Ruben Dias, Joshua Kimmich và cả Bruno Fernandes trong cuộc đua này. Năm nay, Globe Soccer quyết chơi trội hơn FIFA, bởi nếu như giải The Best phải trao online thì BTC của Globe Soccer sẽ mời tất cả các ứng viên về góp mặt, như theo tuyên bố của tổng thư ký Saeed Hareb rằng ông muốn "tất cả các ngôi sao sẽ tề tựu tại Al Wasl trong đêm gala vào 27/12". CÁC ỨNG VIÊN ĐUA GIẢI GLOBE SOCCER AWARD 2021 Ronaldo, Messi, De Bruyne, Ruben Dias, Benzema, Marquinhos, Federico Chiesa, Jorginho, Bruno Fernandes, Donnarumma, Haaland, Kane, Kimmich, Lewandowski, Lukaku, Mbappe, Thomas Müller, Neymar, Mohamed Salah, Cesar Azpilicueta Globe Soccer Award là giải thưởng do Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu, Hiệp hội các đại diện cầu thủ châu Âu phối hợp cùng LĐBĐ châu Âu tổ chức từ năm 2010. Đây là một giải thưởng đang dần tạo ra tầm ảnh hưởng. Ronaldo đã 6 lần thắng giải, trong khi năm 2020 Lewandowski là người được tôn vinh. Bên cạnh giải dành cho cầu thủ nam, còn có giải dành cho cầu thủ nữ, HLV xuất sắc nhất... Đặng Lai