Nhận định, dự đoán Liverpool vs Arsenal, 00h30 ngày 21/11: Lột lớp mặt nạ

TPO - Arsenal đã và đang thăng hoa với chuỗi 8 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ở trận đấu thuộc vòng 12 đêm nay, thầy trò Mikel Arteta mới đối mặt thử thách lớn thực sự.

Nếu chỉ tính kết quả thi đấu ở 8 vòng đấu gần nhất, Arsenal là đội đang dẫn đầu giải Ngoại Hạng Anh, xếp trên cả Chelsea và Man City. Nói như thế để thấy rằng ở thời điểm hiện tại, không đội bóng nào ở sân chơi số 1 nước Anh đạt phong độ cao như Arsenal. Với mạch 8 trận bất bại (thắng 6, hòa 2), 'Pháo thủ' đã vươn từ vị trí bét bảng sau vòng 3 lên vị trí thứ 5 sau vòng 11.

Vị trí trong tốp 4 đã ở rất gần thầy trò Mikel Arteta bởi họ hiện chỉ kém 2 điểm so với đối thủ xếp trên. Thậm chí, những người mơ mộng còn tin rằng đội bóng Bắc London có thể tranh chức vô địch do chỉ kém 6 điểm so với đội đầu bảng Chelsea.

Cuộc cải tổ của Mikel Arteta sau màn khởi đầu thảm họa đã thu về kết quả tốt. Những bản hợp đồng mới như Ramsdale, Tomiyasu hay Ben White đều đã ghi đậm dấu ấn, giúp Arsenal phòng ngự tốt hơn. Trên hàng công, 'Pháo thủ' cũng khởi sắc nhờ sức bật của các nhân tố trẻ như Smith-Rowe hay Saka.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ở 8 vòng đấu vừa qua, Arsenal có lịch thi đấu khá dễ thở. Họ chỉ phải gặp 1 đội bóng thuộc nhóm Big 6 là Tottenham. Mà khi đó, Spurs đang thể hiện màn trình diễn rất tệ dưới thời HLV Nuno Espirito Santo.

Arsenal thực sự cần bài test khó hơn để khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của mình. Màn so tài với Liverpool đêm nay tại Anfield là thử thách thực sự với đoàn quân của HLV Mikel Arteta. Kể cả khi Liverpool vừa trượt dài với 2 trận đấu gây thất vọng liên tiếp trước Brighton (hòa 2-2) và West Ham (thua 2-3), đây vẫn là chuyến đi bão táp với đội bóng Bắc London.

Thực tế, ở những mùa giải gần đây, Arsenal thường xuyên gặp khó khăn khi phải đối mặt lối chơi đầy tốc độ của Liverpool. Chỉ tính riêng 5 màn chạm trán đối thủ này gần nhất ở Ngoại hạng Anh, 'Pháo thủ' đã để thua 4 trận. Ở 5 trận đấu này, đội bóng Bắc London đã phải nhận 15 bàn thua.

Đặc biệt, trong cả 5 chuyến viếng thăm Anfield gần nhất, Arsenal đều để thua với tỷ số cách biệt. Hàng công đáng sợ của Jurgen Klopp thực sự đã gây ra nhiều ám ảnh cho 'Pháo thủ'. Vì vậy, dù đang thể hiện phong độ cao và có tinh thần hưng phấn, thầy trò Arteta vẫn có lý do để lo ngại.

Ở vòng đấu trước, Liverpool đã bất ngờ để thua West Ham 2-3. Đây là thất bại đầu tiên của đội bóng thành phố cảng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Hơn bao giờ hết, thầy trò Jurgen Klopp cần sự phản kháng mạnh mẽ để lấy lại tinh thần. Họ có thể đạt mục tiêu khi được sân nhà Anfield tiếp sức ở trận đấu tâm điểm vòng 12 đêm nay.

Điều đáng lo ngại nhất với HLV Klopp là tình hình nhân sự bởi Liverpool đang thiếu vắng khá nhiều cầu thủ vì chấn thương như Firmino, Keita, Milner, Gomez, Curtis Jones và Elliott…Thậm chí, khả năng ra sân của Robertson và Henderson vẫn còn bỏ ngỏ.

Nhưng bù lại, Liverpool vẫn đầy đủ 3 mũi công tốt nhất là Salah, Mane và Jota. Với 10 bàn thắng sau 11 vòng đấu, Salah đang dẫn đầu danh sách dội bom ở Ngoại hạng Anh. Chưa kể, ngôi sao người Ai Cập còn đóng góp 7 kiến tạo. Đây là hy vọng để Liverpool tìm lại nụ cười chiến thắng.

Dự đoán: Liverpool 3-1 Arsenal

Đội hình dự kiến Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas; Allex Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Thiago Alcantara; Mohamed Salah, Sadio Mane, Diogo Jota. Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale; Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney; Thomas Partey, Albert Sambi Lokonga; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Emile Smith-Rowe; Pierre-Emerick Aubameyang.