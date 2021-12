Nguyên nhân vụ sập hầm khai thác quặng làm 2 người tử vong ở Cao Bằng

TPO - Trong quá trình khai thác quặng mangan theo phương pháp hầm lò tại mỏ mangan ở huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã xảy ra tai nạn lao động, khiến 2 công nhân thiệt mạng.

Ngày 1/12, UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xác nhận xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn và cho biết, gia đình các nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho người bị nạn và các cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tại mỏ mangan ở xóm Bản Khuông - Cốc Chia, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh do doanh nghiệp thương mại Nam Mạch khai thác xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Hậu quả, do bị thương và ngạt khí nên anh Lý Văn Thanh (SN 2004, trú tại xóm Nà Đon, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) tử vong tại chỗ. Anh Thào A Tú (SN 2003, trú tại xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, tuy nhiên do bị đa chấn thương kết hợp mất nhiều máu nên đã không qua khỏi.

Ông Trịnh Trường Huy, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh xác nhận cả hai nạn nhân đều là công nhân đang làm việc tại khu vực mỏ mangan. Sau khi tai nạn xảy ra, doanh nghiệp và công nhân đã di chuyển thi thể người bị nạn về quê nhà, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo cơ quan công an phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và lên phương án hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Theo khảo sát, điều tra ban đầu, trong đường hầm khai thác hầm mỏ mangan này, nhiều cây gỗ đỡ trần đã bị mục, mất an toàn lao động.

Được biết, mỏ mangan Bản Khuông được UBND tỉnh Cao Bằng cấp giấy phép số 504/GP-UBND ngày 10/4/2017 cho doanh nghiệp thương mại Nam Mạch khai thác theo phương pháp hầm lò, thời hạn khai thác 15 năm.