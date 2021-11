'Người đẹp nhí' mang 2 dòng máu Việt- Sing giành vương miện Miss Eco Teen Việt Nam

Vũ Huyền Diệu (Bella Vũ) sinh năm 2008, mang hai dòng máu khi mẹ là người Việt, ba là người Singapore.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Vũ Huyền Diệu đã được giới showbiz biết tên bởi cô bé đã tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Theo học Piano và nhạc lý từ năm lên 6 tuổi, Vũ Huyền Diệu tỏ ra có năng khiếu không chỉ đàn mà còn ở giọng hát ngọt ngào, cao vút.

Vũ Huyền Diệu

Năm 2015, Vũ Huyền Diệu đạt Huy chương bạc Piano solo tại Liên hoan Âm nhạc châu Á lần thứ 3 tổ chức tại Singapore. Năm 2016, cô bé tiếp tục đạt Huy chương bạc Piano Duel (đánh đàn 2 người, kết hợp cùng với anh trai Quang Dũng) và Huy chương đồng hát - đệm piano tại Liên hoan Âm nhạc châu Á lần thứ 4. Năm 2017, Vũ Huyền Diệu là học viên nhỏ nhất từ trước đến nay được mời tham gia chương trình du học hè tại Học viện của nghệ sĩ Piano lừng danh thế giới Adam Gyorgy được tổ chức ở Hungary.

Vũ Huyền Diệu tích cực tham gia tham gia hoạt động nghệ thuật

Ngoài ra, nhiều clip cover các ca khúc như Let it go, Heal the world do Vũ Huyền Diệu thể hiện trên mạng cũng nhận được sự yêu thích của khán giả yêu nhạc.

Mới đây, Vũ Huyền Diệu còn tung ra MV mang tên Ta liệu thành đôi để đánh dấu chặng đường âm nhạc sắp tới của mình. Bên cạnh đó, Bella còn là một người mẫu nhí chuyên nghiệp trên các sàn diễn lớn trong nước, làm vedette cho nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế danh tiếng…

Vũ Huyền Diệu (Giữa) nhận Vương miện từ BTC

Bên cạnh việc học văn hóa, theo đuổi nghệ thuật, Vũ Huyền Diệu cũng rất yêu thích thể thao và hiện cô bé là VĐV Bơi lội nghệ thuật của TPHCM. Ngoài ra, cô bé còn là một trong những thợ lặn bình khí được coi là chuyên nghiệp khi đã từng chinh phục các vùng biển với hơn 60 cuộc lặn ở Maldives, Philippines, Côn Đảo, Phú Quốc, Nha Trang…

Cùng với việc nhận vương Miện Miss Eco Teen Việt Nam trị giá 500 triệu đồng, Vũ Huyền Diệu còn nhận được sự hỗ trợ của BTC trong việc tham dự cuộc thi Miss Eco Teen International tới đây. NTK Việt Hùng sẽ là người thiết kế trang phục dân tộc cho Vũ Huyền Diệu đi dự thi. Việt Hùng cho biết bộ trang phục dân tộc anh thiết kế cho tân Hoa hậu nhí được làm từ chất liệu là sợi đay.

Ê kíp đồng hành với Vũ Huyền Diệu trong cuộc thi Miss Eco Teen International

Ngoài ra ê kíp đồng hành với Vũ Huyền Diệu trong cuộc thi sẽ là những tên tuổi như siêu mẫu - Hoa hậu Minh Tú, siêu mẫu - Á Hậu H’ăng Niê và siêu mẫu Thi Thi Phạm.

Hoa hậu Minh Tú chia sẻ: "Tú cảm thấy vui, vinh hạnh khi đồng hành cùng chương trình. Chúc mừng Huyền Diệu và hy vọng đại diện Việt Nam sẽ góp phần giúp cho tiếng nói của bạn trẻ Việt Nam kết nối với tiếng nói thế hệ trẻ thế giới cùng thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường và dự án tốt đẹp cho nhân loại".

Vũ Huyền Diệu kỳ vọng sẽ đem lại thành công cho nhan sắc Việt

Trao đổi với mọi người, Vũ Huyền Diệu chia sẻ cô cũng vô cùng háo hức và tự tin với trọng trách mới này. Cô bé nói: "Dù đã được trải nghiệm và cọ xát với một số cuộc thi nghệ thuật và nhan sắc lớn ở trong nước và quốc tế nhưng em vẫn có cảm giác rất hồi hộp. Sắp tới đây, đấu trường Miss Eco Teen International tại Ai Cập chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với các cuộc thi trước đó mà em đã từng tham gia. Vì vậy, ngay từ bây giờ em sẽ phải có sự chuẩn bị thật chu đáo và nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất, mang lại niềm tự hào cho Việt Nam”.

Được biết, cuộc thi Miss Eco Teen Việt Nam là một hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam do báo Môi trường- Đô thị tổ chức.