Ngôi sao Real Madrid và tuyển Pháp dính cáo buộc giở trò bẩn thỉu với phụ nữ

TPO - Sau Benjamin Mendy, đến lượt một ngôi sao mang họ Mendy khác bị cáo buộc tấn công tình dục. Đó là Ferland Mendy, hậu vệ trái của Real Madrid và ĐT Pháp.

Vào tối 19/11, trong một buổi livestream thu hút hơn 600 ngàn người xem, một con số đáng mơ ước với bất cứ streamer nào, cây viết người Pháp là Romain Molina (cộng tác với The Guardian, CNN, BBC, The New York Times...) đã hé lộ những bí mật bóng đá động trời. Trong đó có thông tin Ferland Mendy tấn công tình dục.

Theo ký giả này, khi còn thi đấu tại Pháp cho Lyon, Ferland Mendy từng đánh một phụ nữ, hất cô gái xuống đất, đá cô trước khi sỉ nhục cô. Nạn nhân được đưa đến phòng cấp cứu sau khi bị chấn thương ở đầu.

Mendy sau đó cũng hành hung một phụ nữ khác. Song CLB của cầu thủ này đã che đậy câu chuyện để bán anh vào năm sau đó cho Real Madrid và thu về hàng chục triệu euro. Vụ việc cũng chìm vào dĩ vãng.

Nhưng rất có thể với những thông tin chấn động mà Molina vừa tiết lộ, cảnh sát sẽ mở một cuộc điều tra. Cũng có thể Mendy được kết luận vô tội, nhưng chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối trong thời gian tới.

Đáng chú ý là chưa đầy 24 giờ trước, cầu thủ này còn lên mạng bày tỏ bức xúc vì bị nhầm với Benjamin Mendy, người đang bị tạm giam vì các cáo buộc tấn công phụ nữ.

Trùng hợp là tất cả 3 hậu vệ trái của ĐT Pháp đều gặp rắc rối với pháp luật. 2 cầu thủ mang họ Mendy thì bị cáo buộc tấn công tình dục, trong khi Lucas Hernandez vẫn chưa chịu thụ án tù tại Tây Ban Nha do cố tình không thi hành án lao động công ích hồi năm 2017.