Mục sở thị chung cư cao cấp đạt tiêu chuẩn về 'an toàn- an ninh' tại trung tâm Hà Nội

Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố nằm trên đường 201 Minh Khai, chung cư cao cấp Hinode City được đánh giá là dự án có đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn về an toàn PCCC cùng hệ thống an ninh tân tiến bậc nhất Hà thành.

Sống an toàn- ước mơ mong mỏi của mọi người dân trong xã hội hiện đại

Giữa cuộc sống nhiều phức tạp ở thành phố, nhiều vấn nạn xuất hiện đe dọa sự an toàn, hình thành sự lo ngại, suy nghĩ tiêu cực cho người dân. Cùng đó, trên thành phố Hà Nội, nhiều chung cư công tác quản lý thiếu chuyên nghiệp, không chặt chẽ. Hệ thống an ninh lỏng lẻo, trang thiết bị an ninh- giám sát kém chất lượng, dẫn đến mất trật tự, tình trạng trộm cắp diễn ra thường xuyên trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tình trạng tiêu chuẩn hệ thống PCCC cũng còn nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý vận hành, nhiều chủ đầu tư dự án dù đã bàn giao căn hộ cho người dân nhưng vẫn còn “nợ” nghiệm thu hạng mục an toàn PCCC. Theo “thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ” từ đầu năm 2021 đến nay, con số vụ cháy nổ có tháng gần chạm mốc 500 trong cả nước, gây thiệt hại nghiệm trọng về người và của.

Chính vì vậy, bên cạnh điều kiện thiết kế đạt chuẩn, thực hiện đúng các quy trình quản lý an toàn PCCC, hệ thống an ninh, công tác quản lý chung cư cao tầng cũng là những yếu tố hết sức quan trọng, được người dân đặc biệt lưu tâm khi lựa chọn chốn an cư của gia đình và bản thân.

Hiểu rõ nỗi lo và sự bất cập trên, chủ đầu tư WTO đã chi mạnh tay đầu tư hệ thống an ninh cũng như trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại đảm bảo an ninh tuyệt đối. Cư dân Hinode City không còn phải đối mặt những bất an về sự an toàn, an tâm tận hưởng cuộc sống cao cấp ngay giữa thủ đô.

Hệ thống an ninh đa lớp, trang thiết bị tân tiến tại Hinode City

Tại Hinode City được ứng dụng hệ thống an ninh 24/7 với 3 lớp an ninh giám sát tất cả mọi hoạt động trong khuôn viên khu căn hộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi cư dân.

Lớp đầu tiên là các anh bảo vệ và lễ tân. Tất cả mọi khách vãng lai khi tới sảnh căn hộ đều phải đăng ký tại quầy lễ tân. Lối tầng hầm cũng có cửa an ninh, mở khóa bằng thẻ cư dân. Lớp an ninh tiếp theo là hệ thống camera tại thang máy và các hành lang quan sát 24/7. Lớp cuối cùng chính là hệ thống chuông hình ảnh trước cửa mỗi căn hộ để chủ nhà có thể quan sát là liên hệ với người khách trước khi mở cửa.

Cùng đó, căn hộ Hinode City còn được trang bị cửa chính dòng khóa cao cấp của thương hiệu Dessmann (Đức), có màn hình LCD lớn để quản lý thao tác người dùng. Lõi khóa được thiết kế hoàn toàn bằng cơ khí nên có độ bền rất cao và an toàn vượt trội. Công nghệ vân tay Hiye độc quyền, chống làm giả dấu vân tay tích hợp tính năng báo chống trộm, cảnh báo pin yếu, tự động khóa khi đóng cửa lại, chuỗi mật khẩu ảo chống nhìn trộm, sử dụng hai tính năng bảo mật cùng lúc để mở khóa, quản lý lịch sử chi tiết ngày giờ ra vào của từng thành viên gia đình...

Về công tác ban quản lý tòa nhà tuân thủ các nguyên tắc kiểm soát theo tiêu chí “khắt khe, sát sao và kịp thời”.

PCCC pháp lý đầy đủ, an tâm trải nghiệm sống

Dự án Hinode City đã có giấy tờ nghiệm thu PCCC làm cơ sở pháp lý. Theo chủ đầu tư cho biết, thiết bị của hệ thống PCCC tại Hinode City được sản xuất theo tiêu chuẩn NFPA (Tiêu chuẩn của hiệp hội PCCC Quốc gia Hoa Kỳ) – một trong những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia. Các thiết bị đạt chứng chỉ UL (Underwriters Laboratories), FM (FM Approvals).

Toàn bộ cáp chống cháy sử dụng tại Hinode City là loại tốt nhất trên thị trường hiện nay, đạt tiêu chuẩn BS 6387 của Anh và SS299 của Singapore, có thể chịu môi trường nhiệt độ lên đến 950oC trong thời gian 3 giờ, không sinh khí độc khi cháy và khói rất ít.

Hệ thống hút khói được thiết kế cho tất cả các sảnh thang, hành lang từ tầng 1 trở lên và các tầng hầm, khi có khói hay lửa cháy thì các cảm biến khói, nhiệt chuyển tín hiệu về hệ thống báo cháy trung tâm (FACP) tại phòng điều khiển cháy để đóng tiếp điểm điện cấp cho quạt hút khói chạy. Khói phát sinh trong đám cháy sẽ được hút ra ngoài, đảm bảo cho việc thoát hiểm.

Hệ thống thang thoát hiểm nhiều với 118 căn/thang và được tăng áp cho buồng đệm và buồng thang giúp không khí không bị nhiễm khói từ phía ngoài vào. Các sảnh thang tầng hầm cũng được tăng áp đảm bảo lối.

Mỗi đơn nguyên của tòa nhà đều có thang máy phục vụ cho lực lượng cứu hỏa, được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu EN 81-72 với cửa thang được chế tạo bằng vật liệu chống cháy, có gắn kèm cửa thoát nạn phía trên nóc thang, có thang cứu hộ đi kèm để cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp. Các thiết bị điện trên thang được bảo vệ chống nước nhằm đảm bảo khả năng cứu hộ liên tục khi có sự cố xảy ra.

Ngay cả căn hộ cũng được trang bị cửa chính sở hữu thiết kế thông minh có khả năng chống cháy tới 60 phút. Cửa được lắp gioăng ngăn khói. Khi có sự cố hỏa hoạn, gioăng ngăn khói sẽ giãn nở mạnh gấp 7-10 lần so với kích thước ban đầu để đảm bảo lấp kín các khe hở. Với cấu tạo trên, cửa chính tại Hinode City sẽ vừa trực tiếp ngăn đám lửa lan rộng vừa ngăn cho khói độc không vào nhà.

Đến với Hinode City, cư dân sẽ tận hưởng được trọn vẹn từng phút giây sống hạnh phúc bên cạnh người thân yêu trong môi trường sống đảm bảo an toàn tuyệt đối cùng chế độ tiện ích sang trọng, tiện nghi ngay chính tại căn nhà của mình, chủ đầu tư nhấn mạnh.

Hiện, chung cư cao cấp Hinode City đang tung ra những khuyến mãi hấp dẫn cho những suất căn hộ cuối cùng của dự án. Đây chính là “thời cơ vàng” để có ngay nhà ở tại trung tâm thành phố Hà Nội ngay trước Tết.

Hiện, quỹ căn hộ còn rất ít, cùng với đó chủ đầu tư đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn: Chỉ thanh toán 30% giá trị căn hộ, nhận nhà ở ngay. Hỗ trợ lãi suất ngân hàng 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng. Chiết khấu 12% khi thanh toán sớm. Đặc biệt, 20 quý chủ nhân đầu tiên sở hữu căn hộ trong tháng này nhận ngay chiết khấu lên đến 250 triệu, kèm ưu đãi 45 triệu khi gia nhập cộng đồng cư dân Hinode City. * Thông tin chi tiết: Website: http://hinodecity.com.vn/ Hotline: 0886883268 – 0868067268 – 0868460968 Hotline: 0886883268 – 0868067268 – 0868460968