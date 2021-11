Một người phụ nữ trúng cùng lúc 2 tờ vé số Mega Millions trong 1 ngày

Một người phụ nữ ở Florida đã trúng thưởng khủng từ hai tấm vé số độc đắc. Cụ thể, mức giải thưởng mà người phụ nữ này nhận được lên đến 2 triệu USD.

Cùng xosokt.vn tìm hiểu về câu chuyện thú vị này.

Câu chuyện trúng số hi hữu

Người phụ nữ này tên là Susan Fitton, đã mua vé số Mega Millions bằng vé Megaplier tại một siêu thị nhỏ ở Prip, Florida. Và sau đó, Susan đã trúng giải ở lần quay thưởng vào ngày 14/09.

Trong chương trình quay thưởng, 5 con số trên cả 2 tấm vé của Susan hoàn toàn trùng khớp với 5 con số in trên quả bóng trắng. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là Susan chưa thể chạm tới may mắn nhận được giải độc đắc Mega Ball. Chỉ trùng 5 số mà không giống ký tự thì người chơi chỉ nhận được tiền thưởng từ giải phụ đặc biệt. Dù vậy, phần thưởng mà người phụ nữ này nhận được cũng rất lớn, đặc biệt lên đến 2 lần trong cùng một ngày.

Giải thưởng Mega Millions có gì hấp dẫn?

Để chơi Mega Millions, mỗi tấm vé dự thưởng hợp lệ cần 5 cặp số từ 1 đến 70, cùng 1 số Mega Ball trong khoảng 1 đến 25. Trong trường hợp người chơi trúng 5 cặp số đầu thuộc dãy dự thưởng, người đó nhận thưởng 1 triệu USD như trường hợp trúng thưởng của Susan ở trên.

Đặc biệt hơn, nếu trùng cả số Mega Ball, thưởng tích lũy nhận được trong trường hợp này vô cùng lớn. Giải thưởng lên đến vài trăm, vài tỷ USD. Thêm vào đó, Mega Millions cùng đưa ra nhiều giải thưởng phụ khác cũng hấp dẫn không kém.

Nguồn Miami Herald đưa tin, những tính năng bổ sung trong Megaplier đã đẩy số tiền thưởng trúng Fitton lên rất cao.

Cụ thể, con số Megaplier trong kỳ quay ngày 14/09 là 2, tương ứng gấp đôi giải thưởng của Fitton từ 1 triệu USD lên 2 triệu USD. Và Susan đã trúng đồng thời cả 2 vé. Đồng nghĩa cô này đã trở thành triệu phú đô la với 4 triệu USD trong tay nhờ trúng số. Theo chính sách trả thưởng của nước này, cửa hàng nơi Susan mua vé cũng nhận được khoản tiền thưởng 10.000USD.

Có thể nói, một người chơi phải rất may mắn mới có thể giành được giải thưởng cao nhất Mega Millions, trị giá 1 triệu USD. Bởi cho đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ trúng thưởng của giải thưởng này ước tính khoảng 1/12.607.306.

Với mức thưởng hấp dẫn, xổ số Mega Millions không chỉ thu hút người chơi ở châu Âu, mà còn lan sang cả các nước châu Á, và các châu lục khác. Người chơi có thể mua vé trên website uy tín chuyên mua vé số trung gian.

Kỷ lục trúng thưởng Mega Millions được công nhận

Giải thưởng lớn nhất trong lịch sử của Mega Millions lên đến 1,6 tỷ USD đã tìm được chủ nhân may mắn vào kỳ quay ngày 24/10. Lý do danh tính người chơi này hiện vẫn còn chưa công bố là do người trúng chơi xổ số ở khu vực Nam Carolina.

Tiếp sau đó, giải thưởng Mega lớn thứ hai là 656 triệu USD. Thời điểm ghi nhận kỷ lục này là vào tháng 3/2012. Ở thời điểm đó, giải thưởng được chia cùng lúc cho 3 người may mắn. Đó là ở Kansas, Illinois, Maryland.

Mức thưởng lớn thứ 3 là 543 triệu USD, dành trao cho 11 người cùng làm việc tại California. Giải thưởng Jackpot mở vào ngày 24/07/2018. Nhìn chung, có rất nhiều giải thưởng Jackpot hàng triệu đô đã có người thắng giải trước đó, đem đến cơ hội trở thành triệu phú đô la cho nhiều người chơi. Bởi vậy, không khó để lý giải vì sao loại hình xổ số này có sức hút đặc biệt đến vậy.

