MobiFone eOffice – Bộ giải pháp số hóa văn phòng toàn diện

Ngày nay nhu cầu trao đổi, làm việc trực tuyến từ xa (work from home) ngày càng trở nên thiết yếu do đảm bảo được tính an toàn, bảo mật và hiệu quả. Giải pháp Văn phòng Điện tử MobiFone eOffice- một sản phẩm trong bộ MobiFone Smart Office đáp ứng được những nhu cầu số hóa các công tác văn phòng cho doanh nghiệp một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Chuyển đổi số - nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó, tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động điều hành của chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và phát triển môi trường số an toàn trong nhân dân. Mục tiêu kép của chương trình chuyển đổi số quốc gia vừa là phát triển chính phủ số - kinh tế số - xã hội số, vừa hình thành các DN công nghệ số Việt Nam có đủ năng lực để vươn ra toàn cầu. Do đó, chuyển đổi số là một nhiệm vụ bắt buộc dành để các DN có thể tăng trưởng tốt. Một trong những bước đầu tiên đó là số hóa văn phòng làm việc. MobiFone eOffice - Giải pháp văn phòng điện tử toàn diện cho doanh nghiệp Hiện nay, Doanh nghiệp truyền thống tốn rất nhiều chi phí in ấn, mua giấy mực, và cả thời gian cho việc tạo, gửi và xử lý văn bản hay công văn đi, đến. Việc di chuyển tới các địa điểm họp hành cũng tốn rất nhiều thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Giải pháp Văn phòng điện tử MobiFone eOffice được MobiFone nghiên cứu và phát triển trên các nền tảng công nghệ số nhằm cung cấp giải pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp số hóa văn phòng một cách toàn diện. Với giải pháp Văn phòng điện tử MobiFone eOffice, Doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí trong hoạt động doanh nghiệp, tự động hóa các quy trình thủ tục, xây dựng văn phòng điện tử không giấy tờ. Nhân viên có thể sắp xếp tệp theo dự án, khách hàng,..., một cách linh hoạt nhanh chóng. Cải thiện cách làm việc nhóm của từng bộ phận trong công ty. Mở rộng không gian văn phòng, tạo môi trường làm việc lành mạnh hơn. Cụ thể, giải pháp Văn phòng điện tử có những phân hệ như sau: Quản lý văn bản: Giúp cho doanh nghiệp quản lý, tổ chức lưu trữ và luân chuyển văn bản đến và đi một cách khoa học, nhanh chóng và tiện lợi, tích hợp tính năng ký số qua SIM PKI và USB Token giúp phê duyệt văn bản mọi lúc mọi nơi. Quản lý công việc: Giúp quản lý các công việc cũng như theo dõi báo cáo tiến độ công việc một cách hiệu quả. Cá nhân cũng dễ dàng lập kế hoạch thực hiện và báo cáo tiến độ mọi lúc mọi nơi. Quản lý hành chính: Quản lý các công tác hành chính như lịch tuần, điều xe, phòng họp,... một cách hệ thống và đồng bộ, giúp đơn vị và nhân viên thực hiện thao tác đăng ký và quản trị dễ dàng. Quản lý lịch họp: Quản lý lịch họp, tích hợp họp trực tuyến đa nền tảng giúp doanh nghiệp dễ dàng tiến hành các buổi họp nội bộ hoặc với khách hàng, đối tác chỉ trong một vài click chuột. Lưu trữ - Backup: Hệ thống lưu trữ tài liệu, dữ liệu doanh nghiệp trên cloud của MobiFone với tiêu chuẩn bảo mật an toàn cao, backup dữ liệu chuyên nghiệp, dễ dàng. Tích hợp trong một hệ sinh thái toàn diện: MobiFone eOffice cùng với các sản phẩm khác trong bộ MobiFone Smart Office của MobiFone phối hợp cùng nhau mang tới một hệ sinh thái Văn phòng điện tử toàn diện cho doanh nghiệp, bên cạnh công tác số hóa văn bản, bộ sản phẩm còn giúp số hóa các hoạt động như Họp trực tuyến, Quản lý điều hành các cuộc họp, quản lý nhân sự, tài sản, dự án, cộng tác nội bộ,.... điều mà ít sản phẩm trên thị trường có thể mang lại cho khách hàng Ứng dụng công nghệ hiện đại, chú trọng trải nghiệm của người dùng Ngoài việc ứng dụng các công nghệ mới nhất, MobiFone cũng chú trọng tới tính bảo mật, an toàn dữ liệu của eOffice. Sản phẩm được đặt trong lớp mạng của MobiFone, được bảo vệ bởi hệ thống Firewall, hệ thống ngăn ngừa truy nhập IPS giúp cho sản phẩm ngăn chặn được các cuộc tấn công, truy cập không được được phép. Các dữ liệu đều được mã hóa trong hệ thống để tránh các truy cập trái phép, lấy cắp thông tin. Bên cạnh đó, các dữ liệu khi kết xuất từ hệ thống đều được đánh dấu người kết xuất.Tích hợp ký số sử dụng công nghệ SIM PKI đảm bảo tiêu chuẩn an toàn bảo mật EAL 4+. Các thao tác của người dùng đều được lưu lại để thực hiện việc dò vết khi cần thiết. Ngoài ra, Văn phòng Điện tử eOffice hỗ trợ trên website và ứng dụng mobile giúp người sử dụng có thể truy cập và thao tác mọi lúc, mọi nơi, nhờ đó cung cấp cho Doanh nghiệp một kênh kết nối đồng bộ, gửi nhận dữ liệu giữa các cấp, tuân chỉ mô hình tổ chức hành chính của đơn vị. Đồng thời, Doanh nghiệp cũng có thể hình thành và tra cứu thông tin nhanh chóng trong kho dữ liệu, kho văn bản, kho thông tin truyền thông dùng chung, được lưu trữ và tổ chức thông tin khoa học, bảo mật cao, tránh rủi ro mất mát thông tin, qua đó tăng tính minh bạch trong việc xử lý văn bản, yêu cầu nhờ theo dõi được luồng xử lý văn bản. Đăng ký trải nghiệm MobiFone eOffice miễn phí ngay ngày hôm nay Nhằm chung tay hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó mùa dịch, từ nay đến hết 31/12/2021, MobiFone ra mắt chương trình sử dụng miễn phí giải pháp MobiFone eOffice trong vòng 03 tháng cho doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức đăng ký mới. Trong thời gian này, các doanh nghiệp, đơn vị được sử dụng không giới hạn tính năng, số người dùng theo nhu cầu thực tế của đơn vị. Ngoài ra, với các khách hàng thanh toán trả trước kỳ hạn 06 tháng/12 tháng sẽ được khuyến mại tặng thêm miễn phí 01 tháng (đối với kỳ hạn 06 tháng)/02 tháng (đối với kỳ hạn 12 tháng). Bên cạnh các ưu đãi hấp dẫn của MobiFone eOffice, các sản phẩm khác trong bộ MobiFone Smart Office như Hội nghị truyền hình MobiFone Meeting và Điều hành cuộc họp MobiFone eCabinet cũng được cung cấp kèm theo các khuyến mại hấp dẫn. Để đăng ký sử dụng giải pháp MobiFone eOffice cũng như tìm hiểu thêm về các giải pháp khác trong bộ sản phẩm MobiFone Smart Office, Quý khách vui lòng truy cập website https://smart-office.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp theo số hotline 0936.110.116. P.V