Mẹ nuôi trong vụ bé 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết được giảm án khiến dân mạng phẫn nộ

TPO - Cộng đồng mạng Hàn Quốc phẫn nộ trước thông tin người mẹ nuôi trong vụ bé 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm.

Mới đây, tại phiên tòa phúc thẩm vụ bé 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết, Tòa án Tối cao Seoul (Hàn Quốc) kết án 35 năm tù đối với Jang, mẹ nuôi của nạn nhân Jung In. Bản án này nhẹ hơn so với phán quyết tù chung thân do Tòa án quận phía Nam Seoul đưa ra trong phiên sơ thẩm ngày 14/5 vừa qua.

Ngoài ra, Ahn, chồng của Jang, giữ nguyên mức án của phiên tòa đầu tiên, 5 năm tù giam về tội vi phạm Đạo luật phúc lợi trẻ em.

Tòa phúc thẩm lập luận, mặc dù Jang phạm tội giết người nhưng không có bất kỳ lý do khách quan nào cho thấy người mẹ nuôi nên bị kết án chung thân, vĩnh viễn tách biệt khỏi xã hội.

Thông tin Jang được giảm án gây ra “làn sóng” phẫn nộ trong cộng đồng mạng xứ củ sâm: “Thật nực cười”, “Làm sao họ có thể giảm án cho cô ta chứ?”, “Công tố viên đề xuất mức án tử hình, bằng cách nào họ giảm từ tù chung thân xuống chỉ còn 35 năm?”, “Cô ta đã sát hại một đứa trẻ đó”, “Thẩm phán có còn là con người không?”, “Điều này thật không thể chấp nhận được vì sau đó cô ta sẽ được tha khi thụ án được 20 năm”...

Đầu năm 2021, dư luận Hàn Quốc “dậy sóng” khi đài SBS tiết lộ sự thật kinh hoàng về cái chết của bé gái 16 tháng tuổi Jung In do bị cha mẹ nuôi bạo hành trên chương trình “Unanswered Questions” (Những câu hỏi chưa lời giải đáp).

Theo chương trình, cặp vợ chồng Jang và Ahn bị Văn phòng cảnh sát Seoul Yangcheon bắt giữ với cáo buộc gây ra cái chết cho con gái nuôi của họ. Dù trong quá trình điều tra, cả Jang và Ahn đều phủ nhận tội ác, cảnh sát phát hiện Jang đã quay hơn 800 đoạn video về việc Jang lạm dụng thể chất và tinh thần Jung In. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Jung In qua đời vì “tổn thương vùng bụng bởi ngoại lực”.

Công tố viên ở Seoul truy tố Jang với các tội danh “bỏ mặc con cái”, “ngược đãi trẻ em” và “giết người” và đề xuất mức án tử hình cả trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Theo cơ quan công tố, việc bạo hành một đứa trẻ 16 tháng tuổi không có khả năng tự vệ là tội rất nặng, đi ngược lại các chuẩn mực xã hội.

Trong khi đó, Jang thừa nhận bạo hành con gái nuôi, nhưng nhấn mạnh không có ý định giết đứa trẻ. Bị cáo khai, dấu vết để lại trên vùng bụng của Jung In là do hô hấp nhân tạo, không phải do sử dụng vũ lực.

Hồi tháng 5, khi chồng Jang nhận mức án 5 năm tù về tội bỏ mặc con cái, đông đảo người dân Hàn Quốc cũng lên tiếng phản đối, chỉ trích nặng nề Tòa án quận phía Nam Seoul vì giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng trong hành vi của người cha nuôi.

Tú Oanh