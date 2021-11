‘Mắt thần’ giúp công an vùng sâu phá nhiều vụ án trong vài giờ

TPO - Ngay khi tiếp nhận tin báo án, Công an huyện Cư M’gar đã triển khai lực lượng thu thập chứng cứ, trong đó không quên tận dụng các “mắt thần” camera an ninh để lần theo dấu vết tội phạm, phá được nhiều vụ án trong vòng vài giờ.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đang căng mình phòng chống dịch COVID-19 và làm nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đang mùa thu hoạch nông sản. Tuy nhiên, nhờ tiên phong triển khai mô hình camera an ninh kết hợp “Phong trào Zalo: Kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình” (mô hình Zalo) đã giúp công an triển khai công việc nhanh, hiệu quả.

Trung tá Bùi Chí Trung - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Cư M’gar) cho biết, hai mô hình trên được triển khai từ năm 2019. Từ chỉ đạo lắp đặt hệ thống camera an ninh của lãnh đạo Huyện ủy, thượng tá Trần Bình Hưng - Trưởng Công an huyện Cư M’gar đề xuất, thực hiện thêm mô hình Zalo đầu tiên tại Đắk Lắk. Ba năm qua, hai mô hình trên đã phát huy hiệu quả. Nhiều vụ án được phá nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ đắc lực của “mắt thần”.

Gần đây nhất, Công an huyện Cư M’gar phá được vụ án trộm cắp chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Cụ thể, 8 giờ sáng 10/11, chủ một cửa hàng tại xã Ea M’nang trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản. Công an vào cuộc, thu thập thông tin cùng dữ liệu camera của gia đình và khu vực lân cận nên nhận dạng được đối tượng và hành tung di chuyển. Công an huyện Cư M’gar phối hợp Công an TP. Buôn Ma Thuột xác minh được đối tượng tại TP. Buôn Ma Thuột vào 10 giờ ngày 10/11.

Một vụ mất xe cày cũng được phá trong 3 giờ nhờ hệ thống camera an ninh hỗ trợ. Theo đó, sáng 14/5, anh Y Bhim Byă (thôn 6, xã Cư Suê) báo bị mất xe cày để trong rẫy cà phê. Các điều tra viên nhanh chóng thu thập thông tin người bị mất tài sản, khai thác tin tức trên các trang, nhóm Zalo, hệ thống “mắt thần” và đã xác định được thủ phạm. Trước chứng cứ không thể chối cãi, 2 đối tượng đã nhận tội.

Hay vụ án nam sinh lớp 9 (xã Cư Suê) tử vong bất thường bên đường vào đêm 28/6 cũng nhanh chóng được phá nhờ hệ thống camera. Trung tá Bùi Chí Trung cho hay, nhờ camera trong dân và trên trục đường, công an đã thu thập được khá nhiều thông tin về thời gian xảy ra vụ việc, đối tượng tham gia, phương tiện, hung khí gây án… Từ đây, cơ quan điều tra đã triệu tập 12 đối tượng, sau đó cả nhóm đã nhận tội.

Thiếu tá Lê Ngọc Vy - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (Công an huyện Cư M’gar) chia sẻ, kinh phí lắp đặt camera toàn huyện rất lớn. Lãnh đạo công an huyện chủ trương xã hội hóa, vận động những hộ có sẵn camera thì hướng tầm quan sát ra đường; khu vực không có camera gia đình thì vận động các hộ dân chung góp. Đến nay, camera an ninh đã phủ sóng từ huyện đến tận buôn làng. “Khu vực tôi ở có 17 hộ dân góp tiền lắp camera. Nhờ “mắt thần”, chỗ tôi ở không còn bị mất cắp vặt”, thiếu tá Vy nói.

Ngoài camera an ninh, mô hình Zalo cũng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Cư M’gar. Trung tá Dương Thế Bình- Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp cho hay, đơn vị có 1 trang Zalo cập nhật tin tức trên địa bàn… Chỉ cần ấn nút quan tâm, người dân sẽ nhận được thông báo mới nhất. Mỗi xã, thị trấn, tổ dân phố có nhóm Zalo riêng để các cán bộ chủ chốt triển khai nhiệm vụ hằng ngày.

"Từ khi triển khai “Phong trào Zalo: Kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình”, lực lượng chức năng có thêm kênh nắm bắt thông tin. Người dân báo án có thể cung cấp thông tin hình ảnh ban đầu qua trang Zalo để công an nắm bắt sự việc, triển khai phá án. Sau đó, người dân lên trụ sở công an cung cấp theo quy định" - Trung tá Bình nói thêm và khuyến cáo mạng xã hội có cả mặt tiêu cực và tích cực, người dân cần chọn lọc thông tin chính thống.