‘Mắt biếc’ ẵm Bông sen vàng, ‘Bố già’ nhận Bông sen bạc, vẫn có giải thưởng gây tranh cãi

TPO - “Mắt biếc” và “Bố già” đều là phim có doanh thu khủng, thắng lớn trong đêm Bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, tối 20/11 tại Nhà hát Sông Hương (Huế).

“Mắt biếc” giành giải vàng, “Bố già” thắng đậm

‘Mắt biếc’ của đạo diễn Victor Vũ vượt phim doanh thu hơn 400 tỷ đồng “Bố già” để nhận giải thưởng cao nhất.

“Bông sen vàng” cho Mắt biếc không quá bất ngờ, bởi so với mặt bằng chung nó có nhiều ưu thế. Từ câu chuyện gốc của Nguyễn Nhật Ánh, cách kể chuyện tình yêu giàu cảm xúc, hình ảnh và âm nhạc ấn tượng làm nên tổng thể tác phẩm điện ảnh khá tốt. Tất nhiên giải vàng ở bất cứ liên hoan, giải thưởng nào đều chỉ là “vàng” so với mặt bằng chung phim dự thi. “Mắt biếc” cũng nhận giải thưởng do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng-bộ phim có bối cảnh Huế khá kỳ công.

Ban tổ chức nhận 25 phim điện ảnh, cho tới khi liên hoan diễn ra mới công bố danh sách 17 phim truyện tranh giải. “Bố già” được trao giải Bông sen Bạc. Ba phim: “Ròm”, “Gái già lắm chiêu V- Những cuộc đời vương giả” và ‘Bình minh đỏ” được nhận giải thưởng của Ban Giám khảo.

Dù chỉ được “Bông sen bạc”, nhưng “Bố già” mới là phim thắng lớn nhất. Phim có thêm giải Tác giả kịch bản xuất sắc cho Trấn Thành và nhóm tác giả của phim “Bố già”. Nam diễn viên Tuấn Trần giành giải Nam diễn viên xuất sắc. Bé Ngân Chi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc. “Bố già” dù còn những hạn chế nhất định nhưng diễn xuất của dàn diễn viên khá đồng đều, trong đó nổi trội như Tuấn Trần, Ngân Chi.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về NSND Lê Khanh. Nam diễn viên phụ được trao cho Otis (Đỗ Nhật Trường) của “Bằng chứng thép”. Hai nhà quay phim Nguyễn Vinh Phúc của phim “Ròm”, và Dominic Pereria của phim “Mắt biếc” nhận giải thưởng về quay phim xuất sắc.

Giải thưởng gây tranh cãi

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc được trao cho đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh với phim “Bằng chứng vô hình”.

Giải thưởng khá khó hiểu của Ban Giám khảo LHP Việt Nam năm nay. Làm lại từ kịch bản nổi tiếng “Blind” nhưng “Bằng chứng vô hình” lại mờ nhạt. Phim này cũng được cho là thua xa phim làm lại “Tiệc trăng máu”-bộ phim bị lãng quên của liên hoan năm nay dù thắng lợi cả về doanh thu lẫn chất lượng.

Ở thể loại phim tài liệu, giải Bông sen Vàng được trao cho phim “Ranh giới” của Trung tâm Tài liệu và phóng sự, Đài truyền hình Việt Nam. “Ranh giới” tạo ra cú sốc ngay khi ra mắt khi mổ xẻ những giây phút cận kề sinh tử của các sản phụ mắc COVID-19. Bông sen Bạc thuộc về phim “Phim đỏ” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân; và phim “Ánh sáng của con” của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Hai tác phẩm “Mầm xanh đất lửa” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân và “Nữ du kích sông Hương” của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương được trao Giải thưởng của Ban Giám khảo.

Về giải thưởng cá nhân ở hạng mục Phim tài liệu, đạo diễn Tạ Quỳnh Tư nhận giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc”. Giải thưởng tác giả kịch bản xuất sắc thuộc về Nguyễn Hạnh Lê của phim “Kỳ tích chinh phục một dòng sông”.

Ở thể loại phim khoa học, Bông sen Vàng được trao cho tác phẩm “Điểm mù giao thông” của Trung tâm Tài liệu và Phóng sự, Đài truyền hình Việt Nam. Bông sen Bạc thuộc về tác phẩm “Lũ miền núi” của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Bộ phim giúp đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng ẵm giải Đạo diễn xuất sắc.

Ở thể loại phim hoạt hình, Bông sen Vàng được trao cho phim “Con chim gỗ”, “Bông sen Bạc” được trao cho hai tác phẩm “Người thầy của muôn đời” và “Ánh sáng không bao giờ tắt”.

Một số giải thưởng khác: Giải thưởng Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc được trao cho họa sĩ Phạm Hùng (Gái già lắm chiêu V- Những cuộc đời vương giả). Giải thưởng Âm nhạc xuất sắc thuộc về nhạc sĩ Christopher Wong với phim “Mắt biếc”. Giải thưởng Âm thanh xuất sắc thuộc về nhạc sĩ Peter Mulheron của phim “Bằng chứng vô hình”.