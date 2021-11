Lý do An Giang tạm dừng dạy trực tuyến bậc tiểu học 1 tuần

TPO - Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã ban hành văn bản gửi các cơ sở giáo dục bậc tiểu học về việc hướng dẫn tạm dừng dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho học sinh từ ngày 29/11đến hết ngày 5/12.

Trong đó, nguyên nhân là do sau 9 tuần triển khai dạy học trực tuyến, nhằm đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng cho giáo viên và học sinh tiểu học, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang thông báo việc tạm dừng dạy và học theo hình thức này.

Cụ thể, thầy trò sẽ được tạm nghỉ trong vòng 1 tuần (từ 29/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021). Đến ngày 6/12, giáo viên và học sinh tiểu học sẽ tiếp tục dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình theo chương trình của tuần 10.

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang yêu cầu trong thời gian nghỉ tạm nghỉ dạy và học, giáo viên và học sinh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Sở GD&ĐT An Giang cũng khẳng định, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, học sinh phải tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe. Do đó, việc dạy học linh hoạt (trực tuyến, qua truyền hình, xem video clip, giao nhiệm vụ học tập...) là yêu cầu tất yếu mà ngành GD&ĐT phải thích nghi để có thể cung cấp kiến thức kịp thời cho học sinh, mặc dù các hình thức dạy học này không thể nào đạt chất lượng bằng dạy học trực tiếp, nhất là đối với học sinh tiểu học.

Thời gian qua toàn ngành giáo dục đã cố gắng phấn đấu để nâng cao chất lượng học tập của học sinh đồng thời khắc phục những hạn chế của việc dạy và học trực tuyến. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhà trường sẽ tiến hành bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh những nội dung còn hạn chế trong quá trình học trực tuyến, trong đó tập trung quan tâm rèn kĩ năng đọc - viết cho học sinh lớp 1.