Lồng quay xổ số ngày nay đã được cải tiến như thế nào?

Quay kết quả xổ số là hoạt động được thực hiện hàng ngày với mục đích làm tham chiếu để trao giải cho xổ số kiến thiết. Một trong những thiết bị giữ vai trò quan trọng trong quá trình này đó là lồng quay.

Theo thời gian, những lồng quay này ngày càng được cải tiến với những công nghệ hiện đại. Cùng xosokt.vn tìm hiểu về những cải tiến thú vị này.

Vai trò của lồng quay xổ số

Do kết quả của xổ số kiến thiết cần đảm bảo tính khách quan, do vậy hình thức quay số được lựa chọn áp dụng từ những ngày đầu tiên của XSKT. Hình thức này vẫn duy trì đến hiện tại, do vậy lồng quay xổ số là công cụ quan trọng không thể thiếu tham gia vào quá trình này. Lồng quay sẽ chọn ra ngẫu nhiên ra các con số trong lồng để lấy làm kết quả.

Lồng quay thế hệ cũ từng được sử dụng

Các loại lồng quay thế hệ cũ được làm với dạng cầu rỗng, có 1 vị trí đáy vừa với 1 quả bóng xổ số (được quy định trọng lượng kích thước chi tiết). Lồng quay được làm từ vật liệu kim loại, có tay quay, chân đế vững chắc. Lồng có khả năng xoay linh hoạt 360 độ bằng tay mà không làm bóng trong lồng bị quay văng ra ngoài. Thông thường sẽ có 6 lồng quay đại diện cho các con số hàng trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị. Nếu cần quay 3 hay 4 số thì sẽ lấy tương ứng số lồng theo thứ tự từ trái qua phải. Ví dụ, cần lựa chọn 5 số cho giải nhất thì sẽ lấy tương ứng 5 lồng từ trái qua.

Với loại lồng quay cũ, người được chọn sẽ sử dụng tay để quay lồng để xáo trộn các bóng. Sau khi lồng dừng, 1 quả bóng sẽ lọt vào ô đáy lồng, người quay sẽ nhặt bóng và đặt lên đỉnh lồng để hội đồng giám sát và khán giả cùng thấy. Ngoài ra, một thẻ biểu thị số tương ứng kết quả cũng được người quay lấy là đặt phía trước lồng để mọi người cùng quan sát dễ hơn. Trong quá trình quay số, mỗi lồng chỉ có duy nhất một người tham gia vào quay số.

Ứng dụng công nghệ mới vào quay xổ số kiến thiết

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thì việc áp dụng những hình thức quay mới hiện đại và tiện lợi hơn là điều tất yếu. Từ việc sử dụng lồng quay truyền thống, các đơn vị xổ số đã trang bị các lồng quay thổi khí giúp hoạt động quay số trở nên hiện đại và mang tính khách quan hơn, ít có tác động của con người.

Lồng quay này được sử dụng đầu tiên cho xổ số miền bắc bắt đầu từ 1/1/2017 với nhãn hiệu PERLE MILLENEUM VIDEO, sản phẩm được nhập khẩu từ Pháp. Lồng cầu quay số được vận hành thông qua hệ thống điều khiển tự động. Các quả bóng trong lồng quay sẽ được hút ngẫu nhiên lên đỉnh bằng hệ thống khí. Quả bóng đầu tiên được hút lên sẽ được lựa chọn, màn hình sẽ hiển thị trực tiếp hình ảnh quả bóng, nhân viên quay số sẽ lấy tấm bảng ghi số tương ứng để lấy làm kết quả xổ số. Với sự đổi mới của lồng quay, có lẽ người chơi sẽ ngày càng tin tưởng vào sự minh bạch, khoa học, trung thực của kết quả xổ số kiến thiết.

Việc bổ sung thêm hệ thống lồng quay thổi khí là một bước tiến giúp thay đổi hệ thống quay số đã cũ. Những công nghệ mới nhất đã và đang được cập nhật vào hệ thống này để đảm bảo tính minh bạch. Cùng cập nhật những tin tức mới nhất về kết quả xổ số miền nam hôm nay tại Xổ Số KT.

