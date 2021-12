Loạt trụ sở 'tiền tỷ' bỏ hoang nhiều năm ở Nghệ An

Tháng 2/2020, UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển trụ sở Sở Du lịch Nghệ An về đường Lý Tự Trọng, TP Vinh (trụ sở cũ của Trung tâm tư vấn và dịch vụ dân số KHHGĐ tỉnh). Nhưng đến nay, Sở Du lịch Nghệ An vẫn chưa thể chuyển về trụ sở mới này với lý do vị trí không phù hợp. Hiện Sở Du lịch Nghệ An vẫn đang mượn trụ sở của Công ty điện lực TP Vinh để làm việc.