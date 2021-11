Loạt lãnh đạo Cô Tô bị kỷ luật liên quan vụ Bí thư Huyện ủy bị tố hiếp dâm

TP - Xây dựng văn hóa công vụ có ý nghĩa to lớn trong công cuộc cải cách nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ nhân dân. Báo Tiền Phong lược ghi tham luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi tới Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TPO - Theo lãnh đạo ngành y tế và giáo dục TPHCM, Thành phố sẽ có những giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học (dự kiến vào giữa tháng 12 tới) trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới và số ca tử vong đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây...

TP - Sau hàng chục năm khai thác than lộ thiên ở Quảng Ninh, nhiều mỏ than thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có kế hoạch đóng cửa để hoàn toàn chuyển sang khai thác hầm lò.