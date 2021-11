Liên tiếp phá các vụ buôn bán thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất bị cấm

TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện các vụ việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (trừ cỏ) chứa các hoạt chất bị cấm.

Ngày 20/11, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, Đội Quản lý thị trường số 7 đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển sang Công an huyện Kbang để tiếp tục điều tra, xử lý vụ phát hiện 2.000 chai thuốc bảo vệ thực vật chứa các hoạt chất bị cấm.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 17/11, đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với Công an huyện Kbang kiểm tra xe tải mang biển số 81C-129.89 do ông Lê Văn Biển (thị trấn Kbang, huyện Kbang) điều khiển.

Tại đây, đoàn phát hiện trên xe vận chuyển 100 thùng giấy không ghi nhãn, mỗi thùng có 20 chai (mỗi chai 900ml) chứa thuốc trừ cỏ nhãn hiệu KANUP 480 SL, thành phần ghi trên nhãn có chứa hoạt chất Glyphosate IPA Salt. Tổng số lượng có 2.000 chai, quy ra 1.800 lít.

Bước đầu, ông Biển khai số hàng hóa trên được Nguyễn Tài Văn (trú thị trấn Kbang) thuê vận chuyển từ TP. Pleiku về huyện Kbang.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl theo quy định tại thông tư số 10 ngày 9/9/2020 của Bộ NN&PTNT không được phép buôn bán, sử dụng tại Việt Nam kể từ ngày 13/2/2021; đối với hoạt chất Glyphosate không được phép buôn bán, sử dụng kể ngày 1/7/2021.

Ngày 10/11, qua theo dõi nắm tình hình, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra đột xuất đại lý Phượng (xã An Phú, TP. Pleiku) chuyên bán thuốc bảo vệ thực vật do ông Nguyễn Văn Anh làm chủ.

Tại đây, đoàn kiểm tra chỉ phát hiện ông Anh bày bán 7 chai thuốc trừ sâu loại 500ml, thành phần ghi trên nhãn có chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl, 20 chai thuốc trừ cỏ loại 900ml thành phần ghi trên nhãn có chứa hoạt chất Glyphosate. Tuy nhiên, kiểm tra nhà kho của ông Anh, đoàn phát hiện thêm 12 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm, kiểm đếm có tổng cộng hơn 15.700 chai và hơn 2.400 gói.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, việc buôn bán trên rất tinh vi, chủ cơ sở không bày bán số lượng nhiều tại cửa hàng, khi ai cần mua mới cho nhân viên vào kho lấy và bỏ vào bì đen mang ra để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Đáng nói, đại lý Phượng này nằm ngay khu vực xã An phú chính là vựa trồng rau cung cấp số lượng lớn cho chợ đêm TP. Pleiku để vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, sau khi kiểm đếm đoàn kiểm tra đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm và đề xuất chuyển cho cơ quan Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra.