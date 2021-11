Lịch thi đấu Champions League đêm ngày 23/11: Hấp dẫn đại chiến Chelsea vs Juventus, Man City vs PSG

TPO - Lịch thi đấu Champions League đêm ngày 23/11 mới nhất. Cập nhật lịch thi đấu Champions League nhanh và chính xác nhất các trận đấu Chelsea vs Juventus, Man City vs PSG, Villarreal vs MU.

UEFA Champions League hay còn gọi là Cúp C1 Châu Âu là giải bóng đá cúp câu lạc bộ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) được tổ chức hàng năm. Giải đấu dành riêng cho các đội bóng có thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia ở châu Âu. Champions League là một trong những giải đấu bóng đá danh giá và được nhiều người theo dõi nhất trên thế giới, quy tụ những ngôi sao hàng đầu. 32 đội bóng sẽ được chia làm 8 bảng, 4 đội mỗi bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt. 8 đội nhất bảng và 8 đội nhì bảng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, đến khi chọn ra hai đội cuối cùng thi đấu trong trận chung kết vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Từ mùa giải 2021/22, bóng đá Châu Âu gồm cả UEFA Champions League sẽ không còn sử dụng luật bàn thắng trên sân khách. Truyền hình FPT là đơn vị độc quyền phát sóng Champions League – 137 trận/mùa, trong 3 mùa giải. Lượt đấu thứ 5 của vòng bảng sẽ chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa những đội bóng hàng đầu châu Âu. Juventus sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Chelsea, đội bóng đang có phong độ rất cao. Trong khi đó, Man City sẽ tiếp đón PSG trên sân nhà trong trận đấu tâm điểm của vòng bảng. MU cũng sẽ phải làm khách trên sân của Villarreal với mục tiêu 3 điểm. Đội bóng này vừa sa thải HLV và bổ nhiệm Carrick tạm thời dẫn dắt trong 2 trận đấu. Xavi cũng sẽ có trận ra mắt Champions League trên cương vị thuyền trưởng của Barcelona. Lịch thi đấu Champions League Thời gian Chủ nhà Tỷ số Khách Bảng 24/11 00:45 Dynamo Kyiv ?-? Bayern Munchen E 24/11 00:45 Villarreal ?-? Manchester United F 24/11 03:00 Chelsea ?-? Juventus H 24/11 03:00 Sevilla ?-? VfL Wolfsburg G 24/11 03:00 Malmo FF ?-? Zenit St. Petersburg H 24/11 03:00 Barcelona ?-? Benfica E 24/11 03:00 Young Boys ?-? Atalanta F 24/11 03:00 Lille ?-? Red Bull Salzburg G 25/11 00:45 Besiktas JK ?-? AFC Ajax C 25/11 00:45 Inter Milan ?-? FC Shakhtar Donetsk D 25/11 03:00 Sporting CP ?-? Borussia Dortmund C 25/11 03:00 Atletico Madrid ?-? AC Milan B 25/11 03:00 Manchester City ?-? PSG A 25/11 03:00 Sheriff Tiraspol ?-? Real Madrid D 25/11 03:00 Liverpool ?-? FC Porto B 25/11 03:00 Club Brugge ?-? RB Leipzig A 'Thần đồng' Barcelona đoạt giải Cậu bé vàng 2021 Ronaldo, Messi tiếp tục đua giải The Best của FIFA Bóng đá hiện đại và thời của những cỗ máy Sợ MU chèo kéo, tuyển Anh ‘trói chân’ HLV Gareth Southgate đến năm 2024 Mạnh Tùng