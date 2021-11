Lật tẩy sới bạc online xuyên quốc gia: Đủ cách móc túi con bạc

TP - Quá hiểu tâm lý “khát máu” của các con bạc, hàng loạt sòng bạc online quốc tế và của Việt Nam mọc lên như nấm. Thậm chí, có sòng quảng bá lập ra những đường dây đưa người Việt ra nước ngoài điều khiển mạng lưới trong nước.Trước một thị trường đầy béo bở như Việt Nam, các sòng dùng đủ trò để đưa con bạc vào mê hồn trận.

Những vòi “bạch tuộc”

Ngoài Kubet Casino, Rikvip, trên các trang mạng một số sòng bạc online đang nổi đình, nổi đám có thể kể đến như: Win888, Happy Luke, 22Bet...Dù các sòng quảng cáo đặt máy chủ ở nước ngoài(để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng), nhưng trên thực tế luôn có một mạng lưới đại lý dày đặc tại Việt Nam vận hành và phát triển hệ thống. Chẳng hạn, sòng Win888, theo tìm hiểu của Tiền Phong có trụ sở chính đặt tại Casino Shanghai & Resort, khu vực nằm giáp ranh giữa biên giới Việt Nam và Campuchia; thế nhưng số đại lý ở Việt Nam được sòng thống kê lên đến cả nghìn đầu mối, có thể hỗ trợ con bạc bất cứ lúc nào. Hay như trang đánh bạc Happy Luke giới thiệu đặt máy chủ tại Thụy Điển, với cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin cho các con bạc. Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa đăng ký tài khoản, lập tức có nhân viên tư vấn của sòng gọi điện đến chèo kéo nộp tiền vào chơi. Người này tiết lộ, sòng có văn phòng hỗ trợ đặt tại TP HCM, tham gia vào mạng lưới (của sòng), con bạc có thể an tâm về độ uy tín, an toàn để xuống tiền.

Đáng chú ý, sòng Kubet Casino quảng cáo có cả đường dây đưa người Việt sang Philippines làm đầu nậu, để phát triển mạng lưới đại lý và điều khiển các cộng tác viên (CTV) ở Việt Nam. Việc này, Tiền Phong mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thực hư.

Trong vai một người muốn làm đại lý, chúng tôi liên hệ với N.H.Q - người đang tuyển đại lý dưới trướng của mình. Q cho biết, đối với CTV, mức hoa hồng sẽ được hưởng khoảng từ 10-15% trên tổng số tiền nạp của con bạc. Nếu làm tốt, CTV còn được hưởng % cùng đại lý.

Còn với đại lý, quá trình được tuyển khắt khe hơn với yêu cầu doanh số hàng tỷ đồng/tháng. Đổi lại mức hoa hồng nhận được cũng rất hấp dẫn. Mỗi lần con bạc nạp tiền, đại lý sẽ nhận được 25% tổng tiền nạp và nhận thêm từ 1-3% hoa hồng khi đạt được các cột mốc doanh thu bạc, vàng, bạch kim, kim cương, vip. Đặc biệt, dù con bạc thắng hay thua, đại lý và CTV vẫn có tiền. Nhiệm vụ của các đầu nậu là càng dụ được nhiều người tham gia và chơi càng nhiều ván, nguồn lợi thu được càng khủng.

Khi chúng tôi tỏ ra băn khoăn về những dealer (chia bài) của sòng là thật hay người ảo, Q cho biết, những cô gái đó chủ yếu đến từ Việt Nam. Là con gái có chút nhan sắc, ban đầu Q tính làm dealer với thu nhập hàng nghìn USD mỗi tháng cho nhàn thân, nhưng sợ lộ mặt nên chuyển sang phát triển kênh đại lý.

Khi chúng tôi đặt vấn đề xin được sang Philippines làm việc, Q thông tin rằng, chỉ cần đạt chỉ tiêu doanh số 5 tỷ đồng/tháng, liên tiếp trong vòng 3 tháng, công ty sẽ giúp. “Ở bên này, công ty lo chỗ ăn ở cho mình và có khu riêng cho người Việt nên người mới hòa nhập rất nhanh, và không sợ bị cơ quan chức năng ở Việt Nam sờ gáy”, Q nói đầy vẻ chắc chắn. Người này cũng tiết lộ thêm, dù dịch COVID-19 nhưng số người Việt sang Philippines làm cho sòng Kubet đông. Rất nhiều đại lý dưới trướng của cô sau khi cộng tác một thời gian ngắn cũng đã được “chiêu mộ” sang Philippines.

Ðánh bạc kiểu đa cấp

Số tiền kiếm được từ việc làm đại lý và mạng lưới cho các sòng bạc online rất lớn nên chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn hội nhóm trên các trang mạng đã nở rộ như “nấm mọc sau mưa”. Các sòng cũng liên tục dùng các chiêu trò để câu kéo khách và cạnh tranh lẫn nhau. Chẳng hạn, như Win 888, sòng bạc này được đông đảo các con bạc biết tới không chỉ bằng những pha sát phạt tiền tỷ, mà còn giúp con bạc kiếm tiền bằng cách lôi kéo người khác tham gia theo mô hình đa cấp. Theo đó, mỗi tài khoản tại đây ứng với một mã, khi một tài khoản mới được lập phải tìm được người giới thiệu F0 và tài khoản này sẽ trở thành F1, cứ như thế hình thành một mạng lưới chằng chịt, phân tầng. Các cấp trên sẽ nhận được 2,3% doanh thu của các con bạc cấp dưới. Không chỉ vậy, mỗi khi các F1 nạp tiền vào tài khoản, F0 cũng sẽ được thưởng. Điều này như một ma lực kích thích các con bạc không ngừng tìm kiếm những người chơi mới.

Trao đổi với Tiền Phong, một chuyên gia phần mềm game khẳng định: Đối với các game online mang tính chất đánh bạc, nhà cái thường thiết lập một tỷ lệ kết quả thắng-thua bằng những thuật toán cài vào ứng dụng, tỷ lệ này khá cao, thường mức 30-70%. Bề ngoài tưởng là trò đỏ đen, nhưng thực ra hệ thống đã cài các thuật toán để lôi kéo người chơi đánh lớn. Nhiều con bạc đánh nhỏ có thể ăn, nhưng khi đã “say máu”, rất dễ mất trắng.

Còn với sòng Kubet Casino, khi các con bạc mất tiền, bỗng dưng sẽ xuất hiện người của đại lý tự xưng là “chuyên gia” quảng cáo sở hữu “tool” (công cụ) có thể tính những thuật toán của nhà cái với độ chính xác lên tới 90%, giúp người thua gỡ gạc, thậm chí chuyển bại thành thắng (gọi là về bờ).

Trong nhóm “Về bờ trong ngày” với 92 nghìn thành viên, khi chúng tôi đăng thông tin vừa chơi thua 200 triệu đồng, lập tức hàng loạt người liên hệ đến để trợ giúp. Một tài khoản có tên Bùi Công Hoan giới thiệu đã kéo không ít trường hợp “về bờ”ra kèo muốn hỗ trợ, người chơi phải nạp tiếp tối thiểu khoảng 50 triệu đồng. Trường hợp thắng, hai bên chia đôi và cam kết không để thua. Người này cam đoan nếu nạp đủ số tiền và theo phương pháp đánh của phần mềm, số tiền thu lại được có thể gấp 3-4 lần. Thế nhưng, con bạc khi nhờ đến những “chuyên gia” này đều có chung một kết quả - thua đậm hơn. Một tài khoản có tên Lê Văn Tiến chia sẻ, đã nạp 100 triệu đồng để gỡ lại số tiền 400 triệu đồng đã mất. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, số tiền này tiếp tục mất sạch. Còn vị “chuyên gia” sau khi đốt cháy tài khoản của người chơi cũng đã chặn luôn số điện thoại. Trường hợp chơi có lãi, phía sòng bạc thông báo “bảo trì tài khoản”, người chơi chờ mòn cổ cũng không thể rút tiền ra được.

(Còn nữa)