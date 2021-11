‘Lập lại chốt kiểm soát dịch là giải pháp cuối cùng’

TPO - Đó là ý kiến của thượng tá Lê Mạnh Hà - Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn ra chiều 25/11.

Ông Lê Mạnh Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND TPHCM, Công an TPHCM đã ban hành thông báo về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Hà, Công an TPHCM không có phương án lập các chốt kiểm soát và quản lý di biến động dân cư. Phương pháp phòng, chống dịch tập trung quản lý chặt chẽ với phương châm "Nắm chắc hộ, nắm chắc người", quản lý chặt chẽ số người thường trú, số người tạm trú, lưu trú tại địa phương để phòng, chống COVID-19.

Các giải pháp trên cũng hướng tới việc rà soát, cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử, cấp mã số định danh cá nhân, cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, thành phố sẽ nắm được số lượng những người trở về địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Thượng tá Hà cho biết, hiện Công an TPHCM chưa nhận được chỉ đạo về việc tái lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ ra vào thành phố. “Hiện nay, tình hình F0 có tăng nhưng vẫn đang được kiểm soát. Theo tôi, việc lập lại các chốt kiểm soát dịch là giải pháp cuối cùng” – thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Liên quan đến hoạt động tiêm chủng, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, cho biết, sau 3 ngày triển khai tiêm mũi 2 vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em, hiện thành phố đã tiêm được 324.727 mũi. Dự kiến, thành phố sẽ hoàn tất chiến dịch tiêm chủng mũi 2 cho hơn 670.000 trẻ trong vòng 7 ngày.

Ông Tâm cho biết: “Từ ngày 22/11 đến ngày 24/11 có 284 trường hợp hoãn tiêm do các cháu đang mắc một số bệnh mạn tính hoặc tái phát bệnh mạn tính và 2 trường hợp chống chỉ định do có tiền sử sốc phản vệ hoặc dị ứng thành phần của thuốc”.